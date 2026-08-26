Ông Hồ Văn Chí (TPHCM) nhập ngũ tháng 2/1982, cấp bậc Thượng sĩ, nguyên quân nhân thuộc Tiểu đoàn 73, Đoàn 384, Binh đoàn 12. Trong thời gian tại ngũ (03 năm 05 tháng), ông có 3 năm liên tục làm nghĩa vụ quốc tế tại tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.

Tháng 5/1985, ông Chí được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Tháng 7/1985, ông chuyển ngành.

Khi chuyển ngành, đơn vị cũ đã cấp Giấy giới thiệu về địa phương để làm thủ tục xét khen thưởng (bao gồm Huy hiệu "Vì nghĩa vụ quốc tế" và Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba).

Đến năm 2015, ông tiếp tục kê khai, nộp hồ sơ xét khen tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho quân nhân làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào theo Hướng dẫn số 124/TCCC/2015. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết.

Ông Chí hỏi, với quá trình công tác và làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào nêu trên, ông có đủ điều kiện để được xét tặng các hình thức khen thưởng gồm: Huân chương Chiến công hạng Ba, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba và Huy hiệu "Vì nghĩa vụ quốc tế" hay không?

Hiện nay có còn thời hạn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ khen thưởng tồn đọng đối với trường hợp của ông hay không?

Cơ quan, đơn vị nào (Bộ CHQS tỉnh/thành phố nơi cư trú, Cục Chính trị Quân khu hay Binh đoàn 12) là đơn vị trực tiếp thụ lý, tra cứu hồ sơ và trả lời kết quả cho quân nhân?

Về vấn đề này, Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng thành tích làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa: thực hiện theo Hướng dẫn số 124/HD-CT ngày 22/01/2015 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích trong kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa; Công văn số 1265/CT-TH ngày 21/7/2021 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về việc tiếp tục giải quyết khen thưởng thành tích kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa; thời gian triển khai thực hiện việc xét khen thưởng đến tháng 12/2023.

Hiện nay, chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục xét, khen thưởng thành tích làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào và tuyến 1 biên giới phía Bắc, hải đảo xa. Khi có chủ trương, cơ quan sẽ hướng dẫn thực hiện.

Về khen thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng được quy định tại Điều 57 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022, được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2026/QH16 quy định tiêu chuẩn khen thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang như sau:

"Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng Nhất để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình công tác liên tục từ 20 năm trở lên.

"Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình công tác liên tục từ 15 năm đến dưới 20 năm.

"Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" hạng Ba để tặng hoặc truy tặng cho cá nhân có quá trình công tác liên tục từ 10 năm đến dưới 15 năm.

Đối chiếu với quy định nêu trên, ông có 03 năm 05 tháng phục vụ trong quân đội, chưa đủ tiêu chuẩn để được tặng thưởng "Huy chương Chiến sĩ vẻ vang" theo quy định hiện hành.

Về xét tặng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ quốc tế", Thông tư số 2411/TT-BQP ngày 17/10/2003 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn xét tặng Huy hiệu "Vì nghĩa vụ quốc tế" cho các chuyên gia Việt Nam giúp cách mạng Campuchia, giai đoạn 1979-1989; không tặng cho cá nhân làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.