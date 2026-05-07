Cố định lãi suất 0-6% trong 5 năm: Giải pháp tối ưu chi phí vốn đón sóng hạ tầng 3.000.000 tỷ đồng Trong bối cảnh hạ tầng giao thông được đầu tư 3.000.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030, các chính sách cố định lãi suất dài hạn đang trở thành công cụ bảo vệ biên lợi nhuận trọng yếu cho nhà đầu tư bất động sản.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ghi nhận những tín hiệu phục hồi, quản trị chi phí vốn đang trở thành ưu tiên hàng đầu của giới đầu tư. Việc xuất hiện các gói tài chính cố định lãi suất lên đến 5 năm được đánh giá là bước đi chiến lược, giúp người mua nhà chủ động trước các biến động tài chính ngắn hạn và đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới từ hệ thống hạ tầng xuyên quốc gia.

Lãi suất cố định 5 năm: "Lá chắn" trước biến động thị trường

Đối với nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính, rủi ro lớn nhất thường đến từ lãi suất thả nổi sau giai đoạn ưu đãi. Trong khi phần lớn các dự án trên thị trường hiện nay chỉ hỗ trợ lãi suất từ 12-24 tháng, Vinhomes đã tiên phong áp dụng chính sách cố định lãi suất từ 0-6%/năm với thời hạn lên tới 5 năm.

Theo TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, việc xác định rõ nghĩa vụ tài chính trong dài hạn là yếu tố sống còn. "Nhà đầu tư nên tận dụng tối đa các gói vay có thời hạn ưu đãi càng lâu càng tốt để đảm bảo chi phí vốn không bị phình to trước khi thị trường xuất hiện lực đẩy rõ ràng từ hạ tầng", ông Lượng khuyến nghị.

Khoảng thời gian 5 năm được các chuyên gia đánh giá là đủ dài để khách hàng ổn định kế hoạch tài chính. Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn chờ đợi các siêu dự án hạ tầng hoàn thiện, giúp giá trị bất động sản gia tăng đủ để bù đắp chi phí lãi vay khi gói ưu đãi kết thúc.

Sóng hạ tầng 3.000.000 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030

Theo ước tính từ Bộ Xây dựng, Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc hạ tầng với tổng vốn đầu tư khoảng 3.000.000 tỷ đồng. Sự thay đổi về quy mô và tốc độ triển khai các dự án trọng điểm đang tạo ra mặt bằng kỳ vọng mới cho thị trường.

Đáng chú ý, tại Hà Nội, hệ thống giao thông công cộng đang có sự chuyển mình mạnh mẽ. TS.KTS Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, so sánh: trong khi tuyến Metro Cát Linh - Hà Đông mất 10 năm cho 13 km, thì 5 tuyến metro mới với tổng chiều dài hơn 300 km dự kiến sẽ hoàn thành chỉ trong vòng 4 năm tới nhờ các cơ chế đặc thù.

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Lộ trình hoàn thiện các công trình trọng điểm

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Kỳ vọng gia tăng giá trị từ 45-50%

Dữ liệu lịch sử cho thấy hạ tầng luôn là động lực chính thúc đẩy giá trị bất động sản. Theo DKRA Consulting, giá đất dọc tuyến Vành đai 3 TP.HCM đã tăng từ 3-4 lần sau hơn một thập kỷ, từ mức 7-17,2 triệu đồng/m2 lên 24,4-74,1 triệu đồng/m2.

Báo cáo từ Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM cũng chỉ ra rằng, sự xuất hiện của các dự án hạ tầng lớn hoặc các khu đô thị quy mô có thể thúc đẩy giá đất tăng từ 45-50%. "Khi đô thị có sinh khí nhờ giao thông, nhu cầu nhà ở sẽ tăng theo quy luật tất yếu. 4-5 năm tới sẽ là giai đoạn bùng nổ của nhiều khu vực đô thị", ông Ngô Trung Hải phân tích.

Việc trùng khớp giữa thời hạn ưu đãi lãi suất 5 năm và lộ trình hoàn thiện các siêu hạ tầng vào năm 2030 đang tạo ra "điểm rơi" lý tưởng. Giới quan sát nhận định, đây là thời điểm tối ưu để nhà đầu tư chốt chi phí vốn ở mức thấp, đồng thời đón đầu làn sóng tăng giá khi các công trình giao thông trọng điểm lần lượt đi vào vận hành.