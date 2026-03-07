Ông Nguyễn Cương là sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 2022, ông được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”. Năm 2023, ông được thăng cấp bậc quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy đúng niên hạn.

Hiện nay, cấp bậc quân hàm của ông Cương thấp hơn cấp bậc quân hàm cao nhất của chức vụ, chức danh đang đảm nhiệm 03 bậc.

Ông Cương hỏi, ông đã được thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy đúng niên hạn vào năm 2023, thì danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" đạt được năm 2022 có tiếp tục được bảo lưu để làm căn cứ xét thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá trước thời hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 18/2025/TT-BQP hay không?

Về vấn đề này, Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 6 Thông tư số 18/2025/TT-BQP ngày 22/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ; thăng quân hàm sĩ quan cấp tá, cấp úy vượt bậc, trước thời hạn và nâng lương sĩ quan trước thời hạn:

"Trường hợp trong niên hạn cán bộ đạt nhiều thành tích thì chỉ áp dụng một thành tích để xét thăng quân hàm trước thời hạn (các thành tích còn lại không được bảo lưu); nếu chưa được áp dụng để xét thì được bảo lưu để xem xét thăng quân hàm trước thời hạn của bậc quân hàm tiếp theo".

Như vậy, đối chiếu với khoản 4 Điều 6 Thông tư số 18/2025/TT-BQP, trường hợp này được bảo lưu.