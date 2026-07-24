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    Có được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật?

    24/07/2026 07:01

    Bà Đỗ Thị Mỹ Hạnh hỏi, công dân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia đối với các hiện vật thuộc quyền sở hữu của cá nhân nhưng do sự cố hỏa hoạn, các giấy chứng nhận này không còn nữa, thì có được cấp lại không? Nếu được, hồ sơ, thủ tục như thế nào?

    Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

    Pháp luật về di sản văn hóa không quy định việc cấp lại giấy đăng ký di vật, cổ vật. Trường hợp bị mất Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật, cá nhân, tổ chức có thể đề nghị xác nhận đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật hoăc cấp bản sao từ sổ gốc (theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch).

    Bà Hạnh thực hiện thủ tục theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 280/2025/NĐ-CP ngày 27/10/2025 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2025/NĐ-CP.


    Theo baochinhphu.vn
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      Có được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật?
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