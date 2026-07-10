Có được dự tuyển công chức sau khi nghỉ việc theo Nghị định 178?

Ông Quách Văn là công chức cấp xã, đã được giải quyết nghỉ thôi việc theo nguyện vọng và hưởng chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Ông Văn hỏi, sau này ông có được đăng ký dự tuyển vào công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Chính sách, chế độ quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025) nhằm phục vụ mục tiêu đưa ra khỏi đội ngũ những người dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy; không đặt vấn đề tuyển dụng lại những người đã ra khỏi đội ngũ, trở lại làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả chế độ, chính sách; không quy định những người đã được giải quyết chế độ, chính sách thì không được tuyển dụng, ký hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Việc quyết định tuyển dụng công chức, ký hợp đồng lao động đối với các trường hợp nêu trên sẽ do cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật. Từ các nội dung nêu trên, đề nghị ông nghiên cứu, thực hiện theo quy định.