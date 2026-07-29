Có được giảm tiền khi chuyển mục đích đất tặng cho?

Năm 2002, hộ gia đình của bố ông Vũ Xuân Tùy (Bắc Ninh) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 662 m² đất ở. Năm 2016, khi cấp đổi Giấy chứng nhận, diện tích được xác định lại gồm 300 m² đất ở và 362 m² đất trồng cây lâu năm.

Cũng trong năm 2016, bố ông Tùy thực hiện tách thửa và tặng cho anh trai của ông 353m², gồm 150 m² đất ở và 203 m² đất trồng cây lâu năm.

Năm 2022, anh trai ông Tùy tiếp tục thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng thửa đất này cho ông.

Hiện nay, ông Tùy có nhu cầu xin chuyển mục đích sử dụng 203 m² đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại thửa đất nêu trên.

Ông Tùy hỏi, trường hợp nguồn gốc đất của hộ gia đình có sự biến động, tặng cho qua các thế hệ và nay cá nhân thực hiện xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở có thuộc đối tượng được xem xét miễn, giảm (70% hoặc theo các mức quy định khác) tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật về thuế hiện hành hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 10 tỉnh Bắc Ninh có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật đất đai quy định:

"Điều 10. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm b, c, d, d, e và g khoản 1 Điều 121 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

... c) Trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì tính tiền sử dụng đất theo mức thu bằng: 30% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (sau đây gọi tắt là chênh lệch) đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong hạn mức giao đất ở tại địa phương: 50% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức nhưng không quá 01 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương; 100% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức mà vượt quá 01 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương. Mức thu tiền sử dụng đất nêu trên chỉ được tính một lần cho một hộ gia đình, cá nhân (tính trên 01 thửa đất)."

Tại Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15, trong đó tại Điều 6 quy định việc tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết 254/2025/QH15.

Như vậy, tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, Điều 6 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ (nêu trên) quy định việc tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở; theo đó các trường hợp này áp dụng quy định này gồm:

Đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất;

Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất;

Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị ông Vũ Xuân Tùy đối chiếu với quy định của pháp luật, hồ sơ và nguồn gốc sử dụng đất đến UBND xã để được hướng dẫn làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất và được hưởng miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có).