Có được hưởng đồng thời hai chính sách miễn học phí?

Con ông Cao Thanh Tuấn (Đồng Nai) tốt nghiệp THCS thì đi học trung cấp nghề, được miễn học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP. Con ông đồng thời theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quản lý. Ông Tuấn hỏi, con của ông có được miễn học phí văn hóa không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Khoản 1 và khoản 12 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định đối tượng được miễn học phí gồm có: "Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân" và "Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp".

Về cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Giáo dục năm 2019, khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Chương trình đào tạo giáo dục thường xuyên cấp THPT quy định tại khoản 3 Điều 34 và trình độ trung cấp quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật Giáo dục năm 2019 là hai trình độ đào tạo khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Việc đối tượng là học viên (đã tốt nghiệp THCS) theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (do các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp văn bằng, chứng chỉ), đồng thời tham gia học trình độ trung cấp (do các trường cao đẳng, trung cấp cấp văn bằng, chứng chỉ) là 2 đối tượng thuộc 2 cấp học, trình độ đào tạo khác nhau. Người học tại hai cơ sở giáo dục khác nhau được hưởng đồng thời chính sách tại khoản 1 và khoản 12 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP phải bảo đảm quy định về liên kết đào tạo, chuyên môn, chức năng nhiệm vụ của cơ sở giáo dục.