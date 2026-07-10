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    Có được tặng cho nhà ở xã hội khi chưa đủ thời hạn 5 năm?

    10/07/2026 13:07

    Vợ chồng ông Phạm Long có căn hộ chung cư nhà ở xã hội, Giấy chứng nhận đứng tên của ông Long. Cả hai đang trong thời gian thực hiện thủ tục ly hôn.

    Ông Long hỏi, ông có thể tặng cho quyền sở hữu căn hộ nhà ở xã hội (tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân) cho vợ ông được không (căn hộ vẫn đang trong thời gian 05 năm không được thực hiện việc mua bán thương mại)? Nếu có thể cho vợ, điều kiện, trình tự thủ tục thực hiện như thế nào?

    Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

    Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 89 Luật Nhà ở năm 2023:

    "đ) Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế;".

    Việc tặng cho quyền sở hữu căn hộ nhà ở xã hội (tài sản chung trong hôn nhân) thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự, pháp luật hôn nhân gia đình.


    Theo baochinhphu.vn
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      Có được tặng cho nhà ở xã hội khi chưa đủ thời hạn 5 năm?
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