Có được thế chấp quyền sử dụng đất thuê trả tiền hằng năm?

Công ty ông Lê Đàm Huy Vũ (Đắk Lắk) được UBND xã ban hành văn bản cho phép nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ (thuê đất trả tiền hằng năm).

Sau khi công ty ông Vũ thỏa thuận hết các thửa đất nông nghiệp nằm trong dự án thì được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện chỉnh lý biến động sang tên của công ty.

Hiện nay, công ty có nhu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nông nghiệp đã hoàn thành thoả thuận và đã được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chỉnh lý.

Tuy nhiên, qua rà soát quy định tại điểm c khoản 3 Điều 35 Luật Đất đai 2024 thì trường hợp dự án của công ty là thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm nên không có quyền thế chấp quyền sử dụng đất đối với các thửa đất nông nghiệp (đã thỏa thuận để thực hiện dự án).

Đồng thời, tại điểm a khoản 3 Điều 61 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định về xử lý diện tích đất nhà đầu tư đã hoàn thành việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất mà diện tích đã hoàn thành việc thỏa thuận không đáp ứng điều kiện để thực hiện dự án đầu tư thì chủ đầu tư cũng chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất (không có quy định nội dung về thế chấp quyền sử dụng đất).

Ông Vũ hỏi, đối với trường hợp đất nông nghiệp mà công ty thỏa thuận để thực hiện dự án thì có được thế chấp quyền sử dụng đất hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Về bản chất, người được Nhà nước cho thuê đất thu tiền hằng năm không có quyền về đất, chỉ có quyền về tài sản trên đất.

Do đó, tại khoản 1 Điều 34 và điểm a, điểm c khoản 3 Điều 35 Luật Đất đai năm 2024 quy định tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật và không chuyển mục đích sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất mà thuộc trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm chỉ được thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật; mà không được thế chấp quyền sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thêm thông tin để công ty được biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.