Nhà đầu tư nước ngoài (người không cư trú) ký hợp đồng thuê nhà xưởng với một công ty trong khu công nghiệp. Việc ký hợp đồng thuê nhà xưởng này được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Bà Trần Thị Hải Yến (TPHCM) hỏi, nhà đầu tư nước ngoài ký hợp đồng thuê nhà xưởng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư với việc ghi giá đặt cọc, giá thuê bằng USD được không?

Nhà đầu tư nước ngoài có thể thanh toán USD trực tiếp từ nước ngoài chuyển vào tài khoản USD của bên cho thuê tại Việt Nam được không?

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có tài khoản USD tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể thanh toán USD trong nước cho bên cho thuê được không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, giai đoạn chuẩn bị đầu tư là giai đoạn trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành, ký kết hợp đồng PPP; nhà đầu tư nước ngoài được chuyển tiền từ nước ngoài hoặc sử dụng tiền trên tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn thực hiện hoạt động chuẩn bị đầu tư tại Việt Nam.