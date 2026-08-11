Có được ủy quyền cho đơn vị trực thuộc ký hợp đồng làm việc?

Bà Đỗ Thùy Linh đang công tác ở đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị của bà đang triển khai thực hiện Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP quy định "Việc ký kết hợp đồng đối với vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí hỗ trợ do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định".

Bà Linh hỏi, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có được uỷ quyền cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc ký kết hợp đồng đối với vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí hỗ trợ làm việc tại đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hay không? Các đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản, hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó, tại khoản 2 Điều 7 quy định: "Việc ký kết hợp đồng đối với vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định".

Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP quy định: "Việc ký kết hợp đồng đối với công việc phục vụ cho hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc Danh mục vị trí việc làm viên chức do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ký kết hợp đồng hoặc giao cho người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc ký kết hợp đồng".

Đề nghị bà Đỗ Thùy Linh trao đổi với đơn vị sự nghiệp nơi công tác để được hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền.