Tin mới

    Có được ủy quyền cho đơn vị trực thuộc ký hợp đồng làm việc?

    11/08/2026 10:04

    Bà Đỗ Thùy Linh đang công tác ở đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Đơn vị của bà đang triển khai thực hiện Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

    Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP quy định "Việc ký kết hợp đồng đối với vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí hỗ trợ do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định".

    Bà Linh hỏi, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có được uỷ quyền cho người đứng đầu các đơn vị trực thuộc ký kết hợp đồng đối với vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí hỗ trợ làm việc tại đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập hay không? Các đơn vị trực thuộc đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản, hoạt động theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Nghị định số 235/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ quy định về hợp đồng thực hiện công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, theo đó, tại khoản 2 Điều 7 quy định: "Việc ký kết hợp đồng đối với vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm hỗ trợ do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định".

    Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 235/2026/NĐ-CP quy định: "Việc ký kết hợp đồng đối với công việc phục vụ cho hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc Danh mục vị trí việc làm viên chức do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định ký kết hợp đồng hoặc giao cho người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc ký kết hợp đồng".

    Đề nghị bà Đỗ Thùy Linh trao đổi với đơn vị sự nghiệp nơi công tác để được hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền.


    Theo baochinhphu.vn
    https://baochinhphu.vn/co-duoc-uy-quyen-cho-don-vi-truc-thuoc-ky-hop-dong-lam-viec-10226080709220848.htm
    Copy Link
    https://baochinhphu.vn/co-duoc-uy-quyen-cho-don-vi-truc-thuoc-ky-hop-dong-lam-viec-10226080709220848.htm

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Chính sách
      Có được ủy quyền cho đơn vị trực thuộc ký hợp đồng làm việc?
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO