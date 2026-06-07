Ông Lê Ngọc Lương (Thanh Hóa) thừa kế mảnh đất từ bố mẹ. Mảnh đất này thuộc diện đất ở trước năm 1980 (đã sinh sống từ năm 1973). Năm 1995, được UBND xã cấp sổ đỏ có ghi là diện tích “đất ở + vườn” là 380 m2, nhưng diện tích thực tế từ kết quả đo đạc địa chính là 669,2 m2.

Ngày 29/12/2025, ông Lương nộp thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp lần đầu không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi ở UBND cấp xã nơi sinh sống và được cán bộ địa chính trả lời, diện tích đất ở được cấp mới là 380 m2 theo sổ mục kê ruộng đất.

Ông Lương hỏi cán bộ địa chính trả lời như vậy có đúng hkhông? Theo ông tìm hiểu, đất ở trước năm 1980 không có tranh chấp, thay đổi thì được cấp 5 lần hạn mức giao đất. Cụ thể ở khu vực ông sinh sống hạn mức giao đất ở là 200 m2. Trường hợp ông muốn xác minh lại diện tích đất ở thì phải làm như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đề nghị ông kiểm tra lại thông tin theo phản ánh: "Năm 1995, được UBND xã cấp sổ đỏ có ghi là diện tích "đất ở + vườn" là 380 m2". Trường hợp tại thời điểm năm 1995 mà UBND xã cấp Giấy chứng nhận cho ông là không đúng thẩm quyền, thuộc trường hợp phải thu hồi, cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai.

Về quy định của pháp luật liên quan đến việc xác định lại diện tích đất ở:

Tại khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai đã quy định trường hợp thửa đất ở có vườn, ao, đất thổ cư đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01/7/2004, nếu tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 của Luật Đất đai thì khi người sử dụng đất có nhu cầu hoặc khi Nhà nước thu hồi đất thì được xác định lại diện tích đất ở.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên, trường hợp đủ điều kiện xác định lại diện tích đất ở thì đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng về trình tự, thủ tục thực hiện.