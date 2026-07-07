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    Cơ giới hóa phương pháp sạ cụm trên diện tích lúa hè thu

    Vũ Văn . 07/07/2026 04:00

    Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình sản xuất lúa an toàn, giảm phát thải khí nhà kính bằng phương pháp sạ cụm cơ giới hóa tại 3 xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận và Hàm Liêm với tổng diện tích 28 ha.

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    Cơ giới hóa xuống giống lúa sạ cụm sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí đầu tư sản xuất

    Theo đó, hạt giống lúa ngâm để nứt nanh, ráo nước trước khi gieo mỗi cụm gồm 4 - 12 hạt cố định, mật độ đồng đều. Khoảng cách hàng cách hàng 20 cm, cụm cách cụm có thể điều chỉnh 13 cm hoặc 20 cm. So sánh trên diện tích 1 ha gieo sạ cụm cơ giới hóa từ 80 - 100 kg, giảm khoảng 50% khối lượng hạt giống so với phương pháp sạ lan thông thường. Trong thời vụ chăm sóc diện tích lúa sạ cụm, dự kiến giảm 10 - 20% lượng phân bón hóa học, giảm các nguy cơ sâu bệnh hại, rủi ro đổ ngã, tăng chất lượng và độ đồng đều hạt lúa thu hoạch.

    Áp dụng phương pháp sạ cụm giảm khoảng 50% khối lượng hạt giống lúa so với phương pháp sạ lan thông thường
    Áp dụng phương pháp sạ cụm giảm khoảng 50% khối lượng hạt giống lúa so với phương pháp sạ lan thông thường.

    Kỹ sư Phạm Thị Hồng, Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng đánh giá: “Nhờ tạo các bờ bao nhỏ xung quanh, việc sạ lúa theo cụm thay thế cho phương pháp sạ lan truyền thống với máy móc hiện đại còn giúp hạn chế hiện tượng hạt giống bị trôi hoặc dồn tụ khi gặp mưa lớn. Qua đó, giảm công cấy dặm do cây lúa mọc không đồng đều trên mặt ruộng. Mô hình trong vụ hè thu năm 2026 giúp nông dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới, sản xuất lúa thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao hiệu quả kinh tế...”.

    Theo đó, khi sạ cụm còn tạo rãnh điều tiết nước, giảm lượng nước tưới hợp lý cho cây lúa, giúp giảm phát thải khí nhà kính so với ruộng lúa bị ngập nước thường xuyên, giảm ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên để áp dụng hiệu quả phương pháp sạ cụm hiệu quả, khâu làm đất mặt ruộng cần bằng phẳng, tơi xốp, bùn nhuyễn và có khả năng thoát nước...

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      Nông nghiệp - Nông thôn
      Cơ giới hóa phương pháp sạ cụm trên diện tích lúa hè thu
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