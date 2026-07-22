Thông tin Cơ hội chạm tay trực tiếp siêu phẩm Galaxy Z Series mới ngay sau lễ ra mắt tại Viettel Store Ngay sau khi Samsung chính thức công bố bộ ba siêu phẩm màn hình gập thế hệ mới gồm Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra, làn sóng công nghệ toàn cầu đã đổ dồn về các hệ thống bán lẻ. Không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, Viettel Store đã nhanh chóng chuẩn bị không gian, sẵn sàng chào đón quý khách hàng đến trải nghiệm thực tế siêu phẩm sớm nhất.

Chạm tay vào tương lai công nghệ di động gập

Đến với Viettel Store ngay sau lễ ra mắt, khách hàng sẽ là những người đầu tiên được tận mắt chiêm ngưỡng và trực tiếp trên tay những cải tiến đột phá nhất từ nhà Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra: Đỉnh cao công nghệ với độ mỏng 4,1mm, trọng lượng 215g — mỏng nhẹ nhất trong thế hệ Galaxy Z Fold — cùng màn hình lên tới 8,0 inch siêu sáng 3.000 nits. Khách hàng sẽ được dùng thử hệ thống camera "chuẩn Galaxy S Ultra mới nhất" gồm cảm biến chính 200MP, góc siêu rộng 50MP và tele 10MP zoom quang 3x, cùng tính năng AI "Now Nudge" hỗ trợ đa nhiệm trên màn hình lớn.

Samsung Galaxy Z Fold8: Phiên bản tiêu chuẩn hoàn toàn mới mang triết lý gọn nhẹ "nhẹ trong tay, gọn trong túi" với trọng lượng vỏn vẹn 201g. Máy sở hữu tỷ lệ màn hình ngoài 16:10 tối ưu, bộ camera kép 50MP sắc nét cùng màn hình trong 7.6 inch siêu sáng.

Samsung Galaxy Z Flip8: Tuyệt tác thời trang với độ mỏng 6,1mm, nhẹ 180g và màn hình ngoài FlexWindow 4,1 inch có viền mỏng nhất từ trước đến nay. Khách hàng có thể trải nghiệm ngay hệ thống FlexCam 50MP chụp chân dung, selfie xóa phông cùng trợ lý AI với 16 ứng dụng được tối ưu riêng cho FlexWindow.

Bộ ba sản phẩm Galaxy Gập mới của Samsung

Đặt hàng sớm– Rinh ngay gói ưu đãi khủng tại Viettel Store

Nhằm tri ân khách hàng và gia tăng trải nghiệm với bộ sản phẩm mới, Viettel Store triển khai chương trình đăng ký dịch vụ trải nghiệm và tư vấn tại gia. Khách hàng đăng ký sẽ được:

Trải nghiệm sớm nhất bộ sản phẩm gồm Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra mới phiên bản đặc biệt cùng hệ sinh thái Galaxy ngay sau ngày ra mắt

Tận hưởng dịch vụ tư vấn với đội ngũ chuyên viên tư vấn của Viettel Store, không giới hạn không gian trải nghiệm

Dịch vụ áp dụng tại hơn 400 siêu thị phủ khắp 34 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

Chương trình Đặt trước - Nhận hàng sớm đang chính thức diễn ra tại Viettel Store, áp dụng từ 22/07 đến 07/08/2026, với các mốc thời gian:

Trả hàng sớm: 08/08/2026

Chính thức mở bán: 18/08/2026

Khách hàng chỉ cần đặt cọc 500.000đ (đặt cọc online hoặc trực tiếp tại siêu thị) để giữ máy, chọn phiên bản dung lượng và màu sắc mong muốn, đồng thời lựa chọn 1 trong 2 chương trình ưu đãi:

KM1: Giảm ngay 5 triệu đồng + Giảm thêm 2 triệu đồng khi mua kèm gói cước.

KM2: Giảm ngay 3 triệu đồng + Giảm đến 5 triệu đồng khi thu cũ đổi mới.

Ưu đãi chung (áp dụng cho cả hai chương trình):

Giảm 1 triệu đồng khi trả góp qua Samsung Finance+.

Giảm 500.000đ khi thanh toán qua thẻ tín dụng MB Bank.

Trả góp 0% lãi suất, trả trước 0đ, kỳ hạn đến 24 tháng.

Gói dịch vụ Z Series trị giá đến 20 triệu đồng: miễn phí 1 lần thay màn hình trong 2 năm (15 triệu đồng), tặng gói Google AI Pro 6 tháng (3 triệu đồng), cùng đặc quyền hậu mãi (dán màn hình, kiểm tra thiết bị toàn diện, vệ sinh thiết bị, đặt hẹn sửa chữa, giao nhận tận nơi).

Ưu đãi mua kèm phụ kiện giảm đến 30%, mua kèm Galaxy Watch Ultra2/Watch9 giảm đến 3 triệu đồng.

Cơ hội trúng quà với tổng trị giá lên đến 100.000.000đ (minigame "Đặt trước Galaxy Gập – Trúng Gấp Đôi Quà", áp dụng đến hết 17/08/2026):

01 Galaxy Z Flip8 256GB, trị giá 31.990.000đ.

02 Galaxy Watch9 40mm, trị giá 9.990.000đ.

05 Galaxy Buds4, trị giá 4.990.000đ.

88 Ví da Magnet, trị giá 490.000đ.

Ưu đãi hấp dẫn khi đặt hàng sớm tại Viettel Store

Thế hệ Galaxy Z Series mới năm nay sở hữu sự phân cấp rõ ràng, đáp ứng từ nhu cầu thời trang nhỏ gọn đến trải nghiệm đa nhiệm cao cấp. Hãy ghé ngay siêu thị Viettel Store gần nhất để trực tiếp trải nghiệm, hoặc truy cập website để đặt cọc giữ máy và nhận ưu đãi sớm nhất.