Du lịch Cơ hội hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng Chuyến khảo sát của đoàn famtrip Đồng Nai tại Lâm Đồng giữa tháng 7 không chỉ là hoạt động xúc tiến du lịch thường niên mà còn mang theo kỳ vọng lớn hơn: kết nối doanh nghiệp, khảo sát sản phẩm và mở ra những hành trình liên vùng mới.

Doanh nghiệp du lịch Đồng Nai và Lâm Đồng ký kết biên bản hợp tác

Khơi thông liên kết, mở rộng thị trường

Trong bối cảnh Lâm Đồng sau sáp nhập có không gian du lịch đa dạng từ cao nguyên, rừng đến biển, các chương trình famtrip không chỉ dừng ở khảo sát điểm đến mà còn là dịp để doanh nghiệp cùng trao đổi, xây dựng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường. Nếu trước đây hoạt động khảo sát chủ yếu giới thiệu điểm đến, thì nay các đoàn famtrip chú trọng kết nối với doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, điểm tham quan và cơ quan quản lý để tìm kiếm cơ hội hợp tác. Sự thay đổi này thể hiện rõ qua các chương trình khảo sát gần đây, khi doanh nghiệp không chỉ trải nghiệm điểm đến mà còn trực tiếp trao đổi về khả năng xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng thị trường.

Mới đây, đoàn famtrip Đồng Nai với gần 60 đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú và vận chuyển đã có 3 ngày khảo sát tại Lâm Đồng. Bên cạnh trải nghiệm các điểm đến, đoàn còn tham gia kết nối B2B, trao đổi về xu hướng thị trường và khả năng hình thành các tour liên vùng.

Theo ông Nguyễn Linh Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, mục tiêu lớn nhất của các chương trình famtrip hiện nay không phải là tổ chức thêm nhiều đoàn khảo sát mà là tạo ra những sản phẩm du lịch mới sau mỗi chuyến đi. Bên cạnh đó, Đồng Nai có vị trí địa lý tiếp giáp với Lâm Đồng, việc quảng bá hình ảnh điểm đến, sản phẩm du lịch kết nối đến thị trường Đồng Nai là rất cần thiết, đặc biệt là sau khi sân bay Long Thành hoạt động sẽ là điểm trung chuyển lượng khách quốc tế lớn đến với khu vực, liên kết vùng tạo sự phong phú, đa dạng sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn điểm đến thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú dài ngày. “Famtrip là cơ hội để các doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm dịch vụ, đánh giá điểm đến và tìm kiếm đối tác. Chúng tôi kỳ vọng sau mỗi chuyến khảo sát sẽ hình thành những chương trình tour mới, các thỏa thuận hợp tác cụ thể và từng bước mở rộng thị trường khách đến Lâm Đồng. Đó mới là hiệu quả bền vững của hoạt động xúc tiến du lịch”, ông Vũ nhấn mạnh.

“ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình kết nối với những thị trường trọng điểm, nhất là khu vực Đông Nam Bộ và TP Hồ Chí Minh. Đồng thời tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong xúc tiến, quảng bá và kết nối doanh nghiệp nhằm mở rộng mạng lưới đối tác. Khi doanh nghiệp nhìn thấy cơ hội kinh doanh, họ sẽ trở thành những đại sứ quảng bá hiệu quả nhất cho điểm đến.

Ông Nguyễn Linh Vũ - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

Ông Vũ cho biết, sau khi hợp nhất 3 địa phương, Lâm Đồng sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng với nhiều lợi thế hiếm có. Thay vì chỉ khai thác riêng Đà Lạt hoặc khu vực biển Bình Thuận như trước, doanh nghiệp có thể xây dựng các hành trình nhiều ngày, kết nối du lịch cao nguyên, biển, sinh thái, văn hóa cộng đồng và nông nghiệp trải nghiệm. Đây cũng là nền tảng để ngành du lịch phát triển các sản phẩm liên vùng, thay cho cách khai thác đơn lẻ từng điểm đến.

Đồng quan điểm, bà Trần Thị Thu Trang - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP Đồng Nai cho rằng, Lâm Đồng có lợi thế về khí hậu, cảnh quan, hệ sinh thái du lịch và bản sắc văn hóa, trong khi Đồng Nai là cửa ngõ vùng Đông Nam Bộ với hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và tài nguyên du lịch phong phú. Đặc biệt, khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, khả năng kết nối khách sẽ được mở rộng, tạo điều kiện để 2 địa phương cùng doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng có sức cạnh tranh cao.

Đoàn famtrip tham quan Lâu đài Rượu vang tại Mũi Né

Liên kết để kéo dài hành trình của du khách

Nếu cơ quan quản lý đóng vai trò kết nối thì doanh nghiệp chính là mắt xích quyết định thành công của các sản phẩm du lịch mới. Là một trong những cơ sở lưu trú thường xuyên đón các đoàn khách từ khu vực Đông Nam Bộ, đặc biệt là khách đoàn, ông Trần Văn Tuấn, chủ resort Malibu (phường Mũi Né) nhận thấy nhu cầu của du khách đang thay đổi khá rõ trong những năm gần đây.

Theo ông Tuấn, khách hiện không còn lựa chọn những kỳ nghỉ chỉ quanh quẩn tại một điểm đến mà mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình. Sau vài ngày nghỉ dưỡng ven biển, nhiều đoàn muốn tiếp tục khám phá cao nguyên, trải nghiệm văn hóa bản địa hoặc tham quan các mô hình nông nghiệp đặc trưng. “Điều khách cần bây giờ không chỉ là một nơi lưu trú đẹp mà là một hành trình có nhiều trải nghiệm khác nhau. Nếu các doanh nghiệp cùng liên kết để xây dựng sản phẩm đồng bộ thì thời gian lưu trú sẽ dài hơn, mức chi tiêu của khách cũng cao hơn và tất cả các bên đều được hưởng lợi”.

Các thành viên trong đoàn famtrip nghe giới thiệu về Bảo tàng Nước mắm Làng chài xưa

Lâm Đồng hiện đang có nhiều lợi thế phát triển các tuyến du lịch liên vùng như Đà Lạt - Tà Đùng - Mũi Né, Đà Lạt - Kê Gà cùng các sản phẩm du lịch nông nghiệp, sinh thái, văn hóa. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ, điểm đến, đơn vị vận chuyển và chính quyền địa phương nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Với doanh nghiệp lữ hành, sau mỗi chương trình famtrip, điều quan trọng không chỉ là trải nghiệm điểm đến mà còn là sự kết nối, cam kết về chất lượng dịch vụ và khả năng hợp tác lâu dài. Vì vậy, các hoạt động kết nối B2B ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các chương trình khảo sát du lịch.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng lớn, tài nguyên phong phú chưa đủ để tạo sức hút. Điều quan trọng là chuyển hóa những lợi thế sẵn có thành sản phẩm cụ thể, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và du khách. Vì vậy, các chương trình famtrip ngày càng chú trọng kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở hoạt động quảng bá.

Qua những chuyến khảo sát, các doanh nghiệp có thêm cơ sở để xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng phù hợp với thị trường. Với lợi thế hội tụ cao nguyên, biển, rừng và bản sắc văn hóa đa dạng, Lâm Đồng đang có điều kiện mở rộng thị trường khách, nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế điểm đến đa trải nghiệm.