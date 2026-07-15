Cơ hội sở hữu phụ kiện 8BitDo giảm giá 50% nhân dịp kỷ niệm 13 năm thành lập Thương hiệu phụ kiện gaming 8BitDo vừa khởi động chương trình ưu đãi lớn nhất năm với mức giảm lên đến 50% cho các dòng bàn phím cơ và tay cầm chơi game. Chương trình diễn ra đến hết ngày 18/07 trên cửa hàng trực tuyến chính thức của hãng.

8BitDo, thương hiệu nổi tiếng với các thiết bị ngoại vi mang phong cách retro, đang tổ chức chương trình khuyến mãi quy mô lớn nhân dịp kỷ niệm 13 năm thành lập. Trong đợt này, người dùng có cơ hội sở hữu các dòng tay cầm chơi game, bàn phím cơ và bộ linh kiện nâng cấp (mod kits) với mức chiết khấu lên đến 50%.

8BitDo đang triển khai chương trình giảm giá có thời hạn trên cửa hàng trực tuyến của mình.

Khác với các chương trình thông thường, đợt giảm giá này được áp dụng tự động ngay khi người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng mà không cần nhập mã giảm giá (promo code). Tuy nhiên, có một số lưu ý kỹ thuật quan trọng về hệ thống thanh toán mà người mua cần nắm rõ để tối ưu hóa chi phí.

Điểm nhấn từ dòng bàn phím cơ Retro

Sản phẩm có mức giảm sâu nhất trong đợt này là phiên bản Retro 87 Mechanical Keyboard Mecha Break. Đây là dòng bàn phím cơ không dây mang thiết kế hoài cổ nhưng tích hợp các công nghệ hiện đại, hiện đang được giảm 50%, đưa mức giá từ 119,99 USD xuống còn 60 USD.

Phiên bản bàn phím cơ Retro 87 Mecha Break nhận được mức giảm giá cao nhất.

Bên cạnh đó, các dòng bàn phím khác như phiên bản Xbox Edition hoặc các bản N Edition/Fami Edition cũng ghi nhận mức giảm 30%, dao động quanh mức giá 84 USD. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người dùng yêu thích cảm giác gõ phím cơ học kết hợp với tính thẩm mỹ đặc trưng của những thập niên trước.

Ưu đãi cho tay cầm chơi game và Arcade Stick

Các thiết bị điều khiển (controllers) vốn là thế mạnh của 8BitDo cũng nằm trong danh mục giảm giá mạnh. Đáng chú ý là dòng 8BitDo Pro 3 Bluetooth Gamepad và Ultimate 2 Bluetooth đều được giảm 30%, hiện chỉ còn 49 USD.

Tất cả các phiên bản màu sắc của tay cầm 8BitDo Pro 3 Bluetooth đều được giảm giá.

Dưới đây là bảng tổng hợp các mức giá ưu đãi cho các dòng sản phẩm chủ lực:

Sản phẩm Giá gốc (USD) Giá ưu đãi (USD) Mức giảm Retro 87 Keyboard (Mecha Break) 119.99 60.00 50% Retro 108 Keyboard (N/Fami Edition) 119.99 84.00 30% 8BitDo Pro 3 Bluetooth Gamepad 69.99 49.00 30% 8BitDo Ultimate 2 Bluetooth 69.99 49.00 30% Arcade Stick cho Xbox 119.99 84.00 30% Ultimate 2 Wireless (Wuchang Edition) 64.99 45.50 30%

Lưu ý kỹ thuật về lỗi cộng dồn trong giỏ hàng

Một vấn đề kỹ thuật quan trọng đã được ghi nhận trong hệ thống thanh toán của 8BitDo trong đợt sale này. Khi người dùng thêm các mặt hàng thuộc hai nhóm giảm giá khác nhau vào cùng một giỏ hàng, hệ thống có thể tự động hủy bỏ mức ưu đãi của một trong hai sản phẩm.

Nếu bạn kết hợp các mặt hàng có mức giảm giá khác nhau, một mặt hàng có thể bị trở về giá gốc.

Cụ thể, nếu bạn mua một chiếc bàn phím Retro 87 Mecha Break (giảm 50%) cùng với một tay cầm bất kỳ (giảm 30%), hệ thống có thể đưa chiếc tay cầm về mức giá gốc tại bước thanh toán cuối cùng. Để tránh lỗi này và đảm bảo nhận được đầy đủ ưu đãi, người dùng nên thực hiện thanh toán riêng biệt cho từng nhóm sản phẩm có mức giảm giá khác nhau.

Ngoài các thiết bị chính, chương trình cũng áp dụng cho chuột, bàn phím số (numpad), các bộ chuyển đổi (adapters), bộ thu tín hiệu (receivers) và đế sạc. Chương trình dự kiến kết thúc vào ngày 18/07, đây là thời điểm thích hợp để các game thủ nâng cấp hệ thống phụ kiện với mức chi phí tối ưu.