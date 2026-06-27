Cơ hội vô địch ASEAN Cup 2026 rộng mở cho tuyển Việt Nam Trong khi Thái Lan và Indonesia quyết định cử đội hình trẻ và nội binh tham dự ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để hướng tới ngôi vương.

Chiến dịch ASEAN Cup 2026 đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi hai đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam là Thái Lan và Indonesia đồng loạt xác nhận không cử đội hình mạnh nhất tham dự. Việc giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days khiến các ngôi sao đang thi đấu tại nước ngoài không thể trở về, buộc hai đội bóng này phải chuyển hướng sang mục tiêu rèn quân và thử nghiệm nhân sự.

Thái Lan và chiến lược ưu tiên tài năng trẻ

Đánh giá về lực lượng hiện tại, HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan cho biết ông không nhận chỉ tiêu phải bảo vệ ngôi vương bằng mọi giá. Nhà cầm quân người Anh nhấn mạnh vào việc xây dựng nền móng cho tương lai thay vì tập trung vào thành tích ngắn hạn tại giải đấu khu vực.

"Chúng tôi coi ASEAN Cup 2026 là bệ phóng lý tưởng cho những tài năng trẻ. Điều tôi kỳ vọng ở các học trò không phải là chiếc cúp, mà là tinh thần quyết tâm và khả năng phô diễn hết những phẩm chất tốt nhất trên sân cỏ," ông Hudson chia sẻ. Thái Lan dự kiến sẽ thận trọng tiến bộ qua từng trận đấu với nòng cốt là các cầu thủ triển vọng.

Thái Lan sẽ dùng nòng cốt trẻ cho ASEAN Cup.

Indonesia sàng lọc nội binh khi thiếu vắng dàn sao châu Âu

Tương tự như đối thủ láng giềng, HLV John Herdman của Indonesia cũng xác định đây là thời điểm để đánh giá lại chất lượng các cầu thủ đang chơi bóng trong nước. Dù sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu có giá trị thị trường lên tới 30 triệu euro, nhưng việc thiếu vắng các trụ cột đang thi đấu tại châu Âu đã khiến kế hoạch của "Garuda" phải thay đổi hoàn toàn.

Theo HLV Herdman, đây là cơ hội vàng để các nội binh chứng minh năng lực và giành suất trong ban huấn luyện cho các chiến dịch quan trọng hơn trong tương lai. Thực tế, mục tiêu trọng tâm của cả Thái Lan và Indonesia đều đang dồn vào giải đấu FIFA ASEAN Cup diễn ra vào tháng 10 tới.

Sự chuẩn bị nghiêm túc của đội tuyển Việt Nam

Trong khi các đối thủ đang có những toan tính riêng về mặt nhân sự, đội tuyển Việt Nam lại cho thấy sự chuẩn bị vô cùng chuyên nghiệp và quyết tâm. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức hội quân từ ngày 23/06 để bắt đầu quá trình lắp ghép đội hình.

Để tối ưu hóa phong độ, đội tuyển sẽ có chuyến tập huấn trọng tâm tại Hàn Quốc từ ngày 02/07. Với việc hai đối thủ lớn nhất chủ động thay đổi mục tiêu, đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội cực lớn để khẳng định lại vị thế số một tại khu vực Đông Nam Á.