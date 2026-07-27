Có nên chờ đến tháng 9 mới mua iPhone? Áp lực tăng giá có thể thay đổi thói quen quen thuộc Thói quen hoãn mua iPhone chờ sự kiện tháng 9 có thể không giúp tiết kiệm chi phí trong năm nay do áp lực linh kiện và nguy cơ Apple điều chỉnh giá bán.

Nhiều năm qua, người tiêu dùng thường duy trì thói quen hoãn quyết định mua iPhone cho đến sau sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào tháng 9. Phương án này giúp người dùng tối ưu chi phí nhờ các đợt giảm giá thế hệ cũ hoặc tiếp cận thiết bị mới nhất. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường hiện tại đang cho thấy việc chờ đợi chưa chắc mang lại lợi ích tài chính như các năm trước.

Biến động chi phí linh kiện và nguy cơ tăng giá toàn diện

Lý do chính khiến chiến lược chờ đợi bị hoài nghi xuất phát từ áp lực chi phí sản xuất tăng cao. Trước đó, Apple đã điều chỉnh tăng giá bán đối với một số dòng sản phẩm Mac và iPad do chi phí bộ nhớ gia tăng cùng tình trạng khan hiếm nguồn cung linh kiện trên thị trường toàn cầu.

Từ thực tế này, giới phân tích nhận định thế hệ iPhone trình làng vào tháng 9 tới hoàn toàn có khả năng bị điều chỉnh giá bán theo hướng tăng lên. Nếu kịch bản tăng giá xảy ra, việc chờ đợi sẽ khiến người tiêu dùng phải trả mức chi phí cao hơn so với việc quyết định sở hữu thiết bị ở thời điểm hiện tại.

Việc chờ đến tháng 9 có thể khiến giá iPhone tăng lên trở lại. Ảnh: Foundry.

Lựa chọn thời điểm mua dựa trên dòng sản phẩm

Bên cạnh yếu tố giá cả, quyết định xuống tiền hay tiếp tục chờ đợi còn phụ thuộc vào dòng máy mà người dùng đang hướng tới:

Nhóm iPhone cao cấp (iPhone 17 Pro và Pro Max): Việc chờ đợi sự kiện tháng 9 vẫn có lý do chính đáng đối với những ai muốn trải nghiệm cấu hình vi xử lý mới, nâng cấp hệ thống máy ảnh hay thay đổi về mặt thiết kế. Dù vậy, người mua cần chuẩn bị tâm lý cho một mức giá khởi điểm cao hơn.

Việc chờ đợi sự kiện tháng 9 vẫn có lý do chính đáng đối với những ai muốn trải nghiệm cấu hình vi xử lý mới, nâng cấp hệ thống máy ảnh hay thay đổi về mặt thiết kế. Dù vậy, người mua cần chuẩn bị tâm lý cho một mức giá khởi điểm cao hơn. Nhóm iPhone tiêu chuẩn và các biến thể (iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air): Các nguồn tin rò rỉ cho biết những phiên bản kế nhiệm của nhóm này nhiều khả năng sẽ chưa xuất hiện trước năm 2027. Do đó, người mua ở thời điểm hiện tại sẽ không phải lo ngại thiết bị của mình bị thay thế hay lỗi thời chỉ sau vài tháng.

Phương án mua sắm tối ưu theo nhu cầu thực tế

Ngoài sự kiện ra mắt tháng 9, người tiêu dùng không có nhu cầu đổi điện thoại gấp có thể cân nhắc chờ đợi các đợt kích cầu mua sắm lớn vào giai đoạn cuối năm như Prime Day hay Black Friday. Đây thường là thời điểm các nhà bán lẻ tung ra nhiều chương trình giảm giá sâu cho những dòng sản phẩm đã lưu thông trên thị trường một thời gian.

Nhìn chung, nếu mục tiêu hàng đầu là trải nghiệm công nghệ mới nhất trên dòng Pro, việc kiên nhẫn chờ đến sự kiện ra mắt vẫn là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu quan tâm đến dòng tiêu chuẩn hoặc muốn tối ưu chi phí trước nguy cơ đợt tăng giá mới, mua ngay ở thời điểm hiện tại lại là bước đi hợp lý hơn.