Cơ quan nào giám định cổ vật?

Ông Nguyễn Khắc Triệu (Khánh Hòa) muốn thực hiện hồ sơ đăng ký cổ vật và bảo vật quốc gia, tuy nhiên tại thành phần hồ sơ có yêu cầu di vật, cổ vật phải được giám định tại cơ sở giám định cổ vật trước khi đăng ký.

Ông Triệu hỏi, đơn vị nào thực hiện giám định đối với cổ vật và thủ tục thực hiện các bước tiếp theo như nào?

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Khoản 3 Điều 41 Luật Di sản văn hóa 2024 quy định: "3. Cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, bảo tàng công lập, đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này hoặc cơ sở kinh doanh giám định di vật, cổ vật quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật này được thực hiện giám định di vật, cổ vật...".

Khoản 1 Điều 43 Luật Di sản văn hóa 2024 quy định: "1. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký di vật, cổ vật thuộc sở hữu chung và sở hữu riêng với cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn nơi đăng ký hoạt động của tổ chức, nơi cư trú của cá nhân".

Do vậy, cá nhân, tổ chức cần liên hệ với cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh trên địa bàn nơi đăng ký hoạt động của tổ chức, nơi cư trú của cá nhân để đăng ký di vật, cổ vật; đồng thời, liên hệ cơ quan chuyên môn về văn hóa cấp tỉnh, bảo tàng công lập hoặc cơ sở kinh doanh giám định di vật, cổ vật đã được cấp phép trên địa bàn để yêu cầu giám định di vật, cổ vật theo quy định.

Chinhphu.vn