Cơ sở chăn nuôi: cần giấy phép hay đăng ký môi trường?

Cơ sở chăn nuôi heo của gia đình bà Trần Thị Diễm Mi (Vĩnh Long) nuôi khoảng 350 con heo thịt, nước thải chăn nuôi phát sinh hằng ngày ước tính khoảng 5 m3/ngày. Bà Mi hỏi, gia đình bà cần lập hồ sơ giấy phép môi trường hay đăng ký môi trường ở cấp xã?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Đối với thủ tục môi trường, do bà không cung cấp đủ thông tin của dự án về khối lượng phát sinh chất thải (khí thải, chất thải nguy hại) nên không có đủ căn cứ để trả lời cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường hay đăng ký môi trường.

Bà nghiên cứu Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường, khoản 2 Điều 71 và khoản 5 Điều 74 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP), khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP để xác định đối tượng phải có giấy phép môi trường và Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường để xác định đối tượng đăng ký môi trường theo quy định.

Chinhphu.vn