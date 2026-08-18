Có thể hưởng đồng thời trợ cấp thai sản và thất nghiệp

Bà Bảo Trúc (Khánh Hòa) đóng BHXH bắt buộc theo công ty từ năm 2022 đến nay, dự kiến sinh con ngày 24/02/2027. Bà dự định chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 15/9/2026 (không có giấy chỉ định nghỉ dưỡng thai của bệnh viện), sau đó không tiếp tục đóng BHXH bắt buộc nữa.

Bà Trúc hỏi, bà có được hưởng chế độ thai sản không? Sau khi nghỉ việc, tháng 10/2026, bà có được làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Có ảnh hưởng tới chế độ thai sản không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa trả lời như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 50 Luật BHXH 2024:

"2. Đối tượng quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con hoặc nhận con khi nhờ mang thai hộ hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi".

Theo đó, nếu ngày thực tế sinh con đúng theo ngày dự sinh thì bà đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thai sản khi sinh con.

Căn cứ khoản 1 Điều 38 Luật Việc làm 2025:

"1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ luật Lao động hoặc người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

b) Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

c) Đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không thuộc một trong các trường hợp có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực hoặc đi học tập có thời hạn trên 12 tháng hoặc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù hoặc ra nước ngoài định cư hoặc chết".

Vì vậy, trong thời gian hưởng trợ cấp thai sản, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì bà vẫn được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp.