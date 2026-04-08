Có thể mua nhà ở xã hội ngoài tỉnh nếu đủ điều kiện

Ông Nguyễn Đăng Khoa có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Ông hỏi, vậy ông có được mua nhà ở xã hội tại tỉnh Bắc Ninh hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 1 Điều 78 Luật Nhà ở năm 2023 quy định:

"1. Đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Điều kiện về nhà ở: đối tượng quy định tại các khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều 76 của Luật này để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó, chưa được mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở dưới mọi hình thức tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đó hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có dự án nhà ở xã hội nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu; trường hợp thuộc đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 45 của Luật này thì phải không đang ở nhà ở công vụ. Chính phủ quy định chi tiết điểm này;

b) Điều kiện về thu nhập: đối tượng quy định tại các khoản 5, 6, 7 và 8 Điều 76 của Luật này để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định của Chính phủ; đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 76 của Luật này thì phải thuộc trường hợp hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ".

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, để được mua, thuê mua nhà ở xã hội thì các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập, không có điều kiện về phải làm việc trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi có dự án nhà ở xã hội.