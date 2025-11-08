Tin mới

    Có thu phí xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức?

    11/08/2025 18:52

    Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định thu phí đối với trường hợp thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Bà Thùy Dung (Đà Nẵng) hỏi, vậy đối với hình thức xét thăng hạng, các cơ quan, đơn vị có được phép thu phí của viên chức hay không?

    Về vấn đề này, Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

    Tại Điều 3 Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức quy định:

    "Điều 3. Tổ chức thu phí

    1. Cơ quan, đơn vị tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức là tổ chức thu phí tuyển dụng.

    2. Cơ quan, đơn vị tổ chức thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức là tổ chức thu phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức".

    Tại Điều 4 Thông tư số 92/2021/TT-BTC quy định mức thu phí đối với nội dung dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức với mức phí từ 500.000 đồng đến 1.400.000 đồng.

    Căn cứ quy định nêu trên, cơ quan, đơn vị tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tổ chức thu phí dự thi thăng hạng viên chức theo quy định.

    Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí trả lời để bà Thùy Dung được biết.

    Chinhphu.vn


    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/co-thu-phi-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-102250808111339968.htm
