Chính trị Coi trọng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới Công tác tuyên truyền miệng tiếp tục được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phần thống nhất nhận thức, định hướng dư luận xã hội và tạo đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác tuyên truyền miệng luôn được xã Trường Xuân chú trọng nhằm nâng cao nhận thức cho Nhân dân về chủ trương của Đảng, Nhà nước

Cầu nối đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi các cấp năm 2026 vừa qua là minh chứng rõ nét cho nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng của tỉnh. Hội thi đã trở thành diễn đàn thiết thực để đội ngũ làm công tác tuyên truyền trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại vòng sơ khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức, 28 thí sinh đến từ 28 xã, phường phía Tây của tỉnh đã tham gia tranh tài với 3 phần thi gồm xây dựng đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi. Nhiều chuyên đề được đầu tư công phu, gắn với những vấn đề mang tính thời sự như: chuyển đổi số, đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới giáo dục và đào tạo… góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới về tuyên truyền miệng.

Bên cạnh đó, việc học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết của Đảng được triển khai với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt như: lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, cộng đồng, đoàn thể... Theo bà Phạm Thị Thúy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức An, tuyên truyền miệng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đây là hình thức tuyên truyền trực tiếp, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới của các nghị quyết, chỉ thị, từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị.

“ Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhiều chủ trương, chính sách được truyền tải kịp thời, sát thực tiễn, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Bà Phạm Thị Thúy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức An

Già làng Điểu Nơi, xã Tuy Đức tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trong xây dựng khối đoàn kết dân tộc

Còn bà Thị Trãi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Xuân cho rằng, tuyên truyền miệng vẫn là kênh thông tin không thể thay thế, nhất là vùng sâu, dân tộc thiểu số, vùng lõm về công nghệ thông tin. Đặc biệt, qua các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, đối thoại với Nhân dân, nhiều vấn đề băn khoăn được giải đáp ngay từ cơ sở, góp phần tạo đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thực tế cho thấy, công tác tuyên truyền miệng không chỉ truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân mà còn là kênh quan trọng để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết, văn bản của Đảng được phường Nam Gia Nghĩa chú trọng.

Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 89 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5/2/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng.

Một trong những điểm mới đáng chú ý trong Kế hoạch số 89 là tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền theo hướng linh hoạt, hiện đại, gần cơ sở, sát dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Công tác tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng cũng được chú trọng.

Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026 là dịp để đội ngũ báo cáo viên học hỏi, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng

Tỉnh chủ trương đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, kết hợp hài hòa giữa trực tiếp và trực tuyến, giữa tuyên truyền miệng với báo chí, truyền thông đa phương tiện, mạng xã hội và hệ thống thông tin cơ sở. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong biên soạn tài liệu, tổng hợp thông tin, phân tích dư luận xã hội, tổ chức hội nghị trực tuyến và xây dựng các sản phẩm truyền thông số như: infographic, podcast, video ngắn được xem là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của công tác tuyên truyền.

Việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, kỹ năng tuyên truyền, đối thoại và khả năng ứng dụng công nghệ số là yêu cầu cấp thiết. Mỗi báo cáo viên không chỉ là người truyền đạt nghị quyết mà còn là người truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin, góp phần đưa chủ trương của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Ngoài ra, việc phát huy vai trò của lực lượng tuyên truyền viên cơ sở, già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo, đoàn viên thanh niên trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tiếp tục được chú trọng.