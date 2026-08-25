Cole Palmer tỏa sáng rực rỡ giúp Chelsea đánh bại Fulham 3-2 ở vòng mở màn Ngoại hạng Anh Màn trình diễn chói sáng của Cole Palmer và Morgan Rogers giúp HLV Xabi Alonso có chiến thắng đầu tay đầy kịch tính với tỷ số 3-2 ngay trên sân Craven Cottage.

Kỷ nguyên của huấn luyện viên Xabi Alonso tại Chelsea đã có khởi đầu đầy hứa hẹn khi The Blues giành trọn vẹn 3 điểm ngay tại Craven Cottage sau trận cầu kịch tính có tới 5 bàn thắng. Nhân vật trung tâm trong thắng lợi 3-2 của đội khách chính là Cole Palmer với màn trình diễn đẳng cấp gồm 1 pha lập công và 1 đường kiến tạo xuất sắc.

Palmer thi đấu chói sáng trước Fulham. Ảnh: Sky Sports.

Bùng nổ ngay sau tiếng còi khai cuộc

Trận derby thành London nóng lên ngay từ những giây đầu tiên khi trọng tài John Brooks cho trận đấu bắt đầu. Chỉ mất đúng 31 giây, Joao Pedro tận dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự Fulham sau đường chuyền từ Cole Palmer để thực hiện pha lốp bóng tinh tế qua đầu Bernd Leno, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước. Đây chính là bàn thắng sớm nhất từng được ghi nhận trong lịch sử các trận đấu mở màn mùa giải tại giải đấu số một nước Anh.

Bị thủng lưới chớp nhoáng, Fulham nhanh chóng tái thiết lập đội hình và liên tục gia tăng sức ép về phía khung thành đối phương. Đến phút 23, nỗ lực hãm thành của đội chủ nhà đã mang lại kết quả. Joshua King có pha phối hợp ăn ý cùng Timothy Castagne trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Robert Sanchez, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Rogers ghi bàn cho Chelsea. Ảnh: Sky Sports.

Sự tỏa sáng của các tân binh và dấu ấn Palmer

Không hề nao núng sau bàn thua, Chelsea tiếp tục áp đặt lối chơi nhờ sự năng nổ của tiền vệ tân binh Morgan Rogers và ngòi nổ Cole Palmer. Phút 41, trung vệ Maxence Lacroix bất ngờ dâng cao tấn công rồi tung ra đường kiến tạo dọn cỗ để Morgan Rogers ghi bàn thắng đầu tiên ngay trong trận ra mắt chính thức, tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho The Blues trước giờ nghỉ giải lao.

Bước sang hiệp hai, Chelsea duy trì nhịp độ tấn công sắc bén và nhanh chóng nhân đôi cách biệt. Phút 49, xuất phát từ tình huống phản công mẫu mực và đường chuyền của Joao Pedro, Cole Palmer xử lý lạnh lùng với cú sút xỏ háng thủ thành Leno từ góc hẹp, nâng tỷ số lên 3-1. Bàn thắng này là lời khẳng định mạnh mẽ của ngôi sao người Anh sau giai đoạn thi đấu khó khăn ở mùa giải trước.

Alonso có thắng lợi đầu tiên cùng Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Sky Sports.

Bản lĩnh bảo toàn chiến thắng của Xabi Alonso

Dù bị dẫn hai bàn, Fulham không hề buông xuôi. Phút 54, tân binh Gonzalo Garcia chớp thời cơ rất nhanh sau tình huống cản phá thiếu dứt khoát của Robert Sanchez để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3, thắp lại hy vọng cho đội chủ sân Craven Cottage.

Trong khoảng thời gian cuối trận, hàng thủ Chelsea thi đấu tập trung dưới sự chỉ huy của Levi Colwill và Lacroix. Huấn luyện viên Xabi Alonso chủ động củng cố tuyến giữa bằng cách đưa Enzo Fernandez cùng Pedro Neto vào sân nhằm gia tăng khả năng kiểm soát bóng, qua đó bẻ gãy các đợt dồn ép dữ dội của Fulham trong thời gian bù giờ.

Ảnh: BongDa.com.vn.

Thông số trận đấu

Tỷ số chung cuộc: Fulham 2-3 Chelsea

Fulham 2-3 Chelsea Bàn thắng: Fulham: Joshua King (23'), Gonzalo Garcia (54') | Chelsea: Joao Pedro (1'), Morgan Rogers (41'), Cole Palmer (49')

Chiến thắng sát nút này mang lại 3 điểm đầu tay cùng sự tự tin đáng kể cho triều đại của Xabi Alonso tại Stamford Bridge. Dù hệ thống phòng ngự vẫn còn để lộ một số khoảng trống, sức mạnh từ hàng công đang cho thấy những tín hiệu rất tích cực cho chặng đường dài phía trước.