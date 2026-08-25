Cole Palmer và Morgan Rogers rực sáng giúp Chelsea hạ Fulham 3-2 ngày Xabi Alonso ra mắt Bộ đôi Cole Palmer và Morgan Rogers cùng nổ súng giúp Chelsea đánh bại Fulham 3-2 kịch tính trong ngày ra mắt Ngoại hạng Anh của tân huấn luyện viên Xabi Alonso.

Chelsea đã có khởi đầu đầy cảm xúc dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso tại Ngoại hạng Anh khi giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Fulham ngay trên sân Craven Cottage. Trận derby Tây London diễn ra với tốc độ chóng mặt, nơi màn kết hợp ăn ý giữa Cole Palmer và tân binh đắt giá Morgan Rogers trở thành điểm tựa định đoạt cục diện trận đấu.

Palmer và Rogers cùng tỏa sáng trước Fulham. (Ảnh: Getty Images)

Khởi đầu như mơ và dấu ấn của cặp bài trùng

Sự thấu hiểu giữa Cole Palmer và Morgan Rogers – hai người bạn từng gắn bó tại học viện Manchester City – được thể hiện rõ nét ngay từ những giây đầu tiên. Chỉ mất 32 giây sau tiếng còi khai cuộc, Palmer đã tung ra đường chuyền tinh tế để Joao Pedro thoát xuống, thực hiện pha dứt điểm điệu nghệ qua đầu thủ thành Bernd Leno mở tỷ số. Đây là một trong những bàn thắng nhanh nhất lịch sử các trận derby Tây London.

Sức mạnh hỏa lực của đội khách tiếp tục được củng cố nhờ sự cơ động của Morgan Rogers. Bản hợp đồng kỷ lục trị giá 117 triệu bảng mang đến làn gió mới đầy biến ảo cho mặt trận tấn công của The Blues. Rogers tự mình nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo từ trung vệ tân binh Maxence Lacroix, trước khi Cole Palmer ghi bàn thắng thứ ba ở phút 49 để tạo lợi thế an toàn.

Hàng công Chelsea bùng nổ chào mừng Alonso ở Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Getty Images)

Dấu ấn chiến thuật của Xabi Alonso

Ở trận đấu này, HLV Xabi Alonso đã áp dụng hệ thống chiến thuật 3 trung vệ, trong đó hai hộ công số 10 chơi ngay sau trung phong cắm. Sơ đồ này cho phép Palmer và Rogers vừa đóng vai trò cầu nối luân chuyển bóng, vừa trực tiếp xâm nhập vòng cấm để dứt điểm.

Chia sẻ sau màn ra mắt, HLV Xabi Alonso bày tỏ sự hài lòng về cậu học trò mang áo số 10: “Tôi rất hạnh phúc cho Cole. Tôi thực sự tận hưởng việc chứng kiến cậu ấy chơi bóng với sự năng động, tự do và trách nhiệm. Khi Cole có được cảm giác này, chúng tôi là một đội bóng tốt hơn và có một phiên bản Cole Palmer xuất sắc nhất.”

Dù phải rời sân sớm do cảm giác khó chịu ở chân, Palmer nhanh chóng trấn an người hâm mộ về thể trạng của mình. Anh cho biết bản thân đã tập luyện nỗ lực suốt mùa hè sau quãng thời gian chấn thương và hoàn toàn sẵn sàng cho chặng đường khốc liệt phía trước.

Ba điểm trọn vẹn trong ngày ra mắt của Xabi Alonso cho thấy tiềm năng to lớn từ trục tấn công Palmer - Rogers. Dù hàng thủ vẫn để lộ những khoảng trống khiến đội nhà nhận 2 bàn thua, sự thăng hoa của tuyến đầu hứa hẹn sẽ là bệ phóng quan trọng cho tham vọng cạnh tranh vị trí cao của Chelsea tại Ngoại hạng Anh.