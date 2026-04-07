Colombia 1-0 Ghana: Arias ghi bàn quyết định đưa Los Cafeteros vào tứ kết Vượt qua biến cố chấn thương sớm, Colombia đánh bại Ghana 1-0 nhờ pha lập công của Arias để giành vé đi tiếp, bất chấp màn trình diễn xuất thần của thủ môn Ati Zigi.

Trận đối đầu giữa Colombia và Ghana tại vòng 1/16 World Cup 2026 đã diễn ra với kịch bản đầy bất ngờ ngay từ những phút đầu tiên. Dù cả hai đội nhập cuộc với tư thế sẵn sàng đôi công, nhưng những chấn thương ngoài dự tính đã buộc cả hai huấn luyện viên phải thay đổi kế hoạch nhân sự chỉ sau 10 phút bóng lăn.

Bước ngoặt từ những thay đổi bất đắc dĩ

Sức nóng của trận đấu được đẩy lên cao trào khi Cordoba bên phía Colombia và Seneya bên phía Ghana đồng loạt dính chấn thương, không thể tiếp tục thi đấu. Chính sự xáo trộn này đã trực tiếp dẫn đến bàn mở tỷ số ở phút 14. Luis Suarez, người vào sân thay Cordoba, đã có pha nỗ lực đi bóng ấn tượng bên hành lang cánh phải trước khi tung đường tạt bóng chuẩn xác.

Trong một khoảnh khắc thiếu tập trung, Seidu – cầu thủ vừa vào sân thay cho Seneya – đã bỏ lỏng Arias, tạo điều kiện cho tiền vệ này băng vào dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Ghana. Bàn thắng sớm giúp Colombia làm chủ thế trận, trong khi Ghana bắt đầu bộc lộ những lỗ hổng trong hệ thống vận hành.

Màn trình diễn điểm 10 của Ati Zigi

Dù nhận bàn thua sớm, Ghana không hề sụp đổ, phần lớn nhờ vào sự xuất sắc của thủ môn Ati Zigi. Trong một ngày mà hàng công với những cái tên như Inaki Williams hay Semenyo thi đấu rời rạc và thiếu gắn kết, Zigi đã trở thành điểm tựa duy nhất của đại diện châu Phi. Thủ thành này đã có tới 7 pha cứu thua xuất thần, ngăn cản Colombia nhân đôi cách biệt trong những tình huống đối mặt mười mươi.

Sang hiệp hai, Colombia chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Việc rút James Rodriguez ra nghỉ và thay bằng Rios cho thấy rõ ý đồ bảo toàn tỷ số của đại diện Nam Mỹ. Ghana nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng các pha phối hợp của họ thường xuyên bị bẻ gãy từ khu vực trung tuyến. Sự thiếu sáng tạo trong lối chơi khiến "Những ngôi sao đen" hầu như không tạo được tình huống nguy hiểm thực sự nào về phía khung thành của Vargas.

Thống kê chi tiết trận đấu

Thông số Colombia Ghana Sút khung thành 20(8) 8(0) Kiểm soát bóng 61% 39% Phạm lỗi 14 10 Thẻ vàng 2 3 Phạt góc 3 2 Cứu thua 0 7

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Colombia Điểm Ghana Điểm Puerta 8.6 Ati Zigi 8.7 Munoz 7.9 Seidu 7.3 Arias 7.9 Seneya 6.6 Sanchez 7.8 Partey 6.3 Luis Suarez 7.1 Ayew 5.5

Chiến thắng tối thiểu 1-0 là đủ để Colombia ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo. Đối với Ghana, giải đấu khép lại trong sự tiếc nuối khi hàng công thi đấu dưới sức, khiến nỗ lực phi thường của thủ thành Ati Zigi trở nên vô nghĩa. Colombia cho thấy họ là một tập thể bản lĩnh, biết cách tận dụng sai lầm của đối phương và bảo vệ thành quả một cách thực dụng.