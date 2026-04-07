Colombia 1-0 Ghana: Colombia giành chiến thắng
Colombia bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ ấn tượng khi chưa để thua trong 3 trận gần nhất, trong khi Ghana phải tìm lại sự ổn định sau kết quả không đều.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Colombia tiếp đón Ghana.
- 8'Thay người
Phút 8' (Colombia): L. Suarez vào sân thay J. Cordoba.
- 12'Thẻ vàng
Phút 12': J. Arias (Colombia) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 13'Thay người
Phút 13' (Ghana): A. Seidu vào sân thay M. Senaya.
- 14'BÀN THẮNG! Colombia (1-0)
Phút 14': J. Arias (Colombia) lập công (kiến tạo: L. Suarez). Tỷ số: 1 - 0.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 46'Thay người
Phút 46' (Colombia): R. Rios vào sân thay J. Rodriguez.
- 49'Thẻ vàng
Phút 49': C. Yirenkyi (Ghana) nhận thẻ vàng (Holding).
- 56'VAR
Phút 56': Goal Disallowed - offside — L. Diaz (Colombia).
- 62'Thay người
Phút 62' (Ghana): I. Fatawu vào sân thay I. Williams.
- 62'Thay người
Phút 62' (Ghana): E. Owusu vào sân thay K. Sibo.
- 66'Thẻ vàng
Phút 66': I. Fatawu (Ghana) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).
- 73'Thay người
Phút 73' (Colombia): J. Quintero vào sân thay J. Arias.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': A. Seidu (Ghana) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 78'Thẻ vàng
Phút 78': R. Rios (Colombia) nhận thẻ vàng (Tripping).
- 79'Thay người
Phút 79' (Ghana): E. Nuamah vào sân thay J. Ayew.
- 79'Thay người
Phút 79' (Ghana): P. Adu vào sân thay C. Yirenkyi.
- 90'Thay người
Phút 90' (Colombia): J. Campaz vào sân thay L. Diaz.
- KTKết thúc: Colombia 1-0 Ghana
Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.
Cập nhật lúc 10:35 04/07/2026
Cập nhật đội hình lúc 07:55 04/07/2026
Đội hình chính thức
Colombia
Sơ đồ: 4-3-3
HLV: Nestor Lorenzo
Đội hình xuất phát:
- 12. Camilo Vargas (G)
- 2. Daniel Muñoz (D)
- 23. Davinson Sánchez (D)
- 3. Jhon Lucumí (D)
- 17. Johan Mojica (D)
- 11. Jhon Arias (M)
- 16. Jefferson Lerma (M)
- 14. Gustavo Puerta (M)
- 10. James Rodríguez (F)
- 9. Jhon Córdoba (F)
- 7. Luis Díaz (F)
Dự bị:
- 1. David Ospina
- 24. Álvaro Montero
- 4. Santiago Arias
- 13. Yerry Mina
- 18. Willer Ditta
- 22. Deiver Machado
- 5. Kevin Castaño
- 6. Richard Ríos
- 8. Jorge Carrascal
- 15. Juan Portilla
- 20. Juan Fernando Quintero
- 21. Jaminton Campaz
- 26. Andrés Gómez
- 19. Cucho Hernández
- 25. Luis Javier Suárez
Ghana
Sơ đồ: 4-1-4-1
HLV: Carlos Queiroz
Đội hình xuất phát:
- 1. Lawrence Ati Zigi (G)
- 26. Marvin Senaya (D)
- 23. Derrick Luckassen (D)
- 18. Jerome Opoku (D)
- 14. Gideon Mensah (D)
- 5. Thomas Partey (M)
- 19. Iñaki Williams (M)
- 3. Caleb Yirenkyi (M)
- 8. Kwasi Sibo (M)
- 11. Antoine Semenyo (M)
- 9. Jordan Ayew (F)
Dự bị:
- 12. Joseph Anang
- 16. Benjamin Asare
- 2. Alidu Seidu
- 4. Jonas Adjei Adjetey
- 6. Abdul Mumin
- 17. Rahman Baba
- 21. Kojo Peprah Oppong
- 15. Elisha Owusu
- 7. Abdul Fatawu Issahaku
- 13. Christopher Baah
- 20. Augustine Boakye
- 10. Brandon Thomas-Asante
- 22. Kamaldeen Sulemana
- 24. Ernest Nuamah
- 25. Prince Kwabena Adu
04:30 ngày 04/07/2026 - Vòng 1/16 World Cup 2026
Arrowhead Stadium sẽ là nơi chứng kiến cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Colombia và Ghana tại vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là trận đấu loại trực tiếp — thắng thì đi tiếp, thua thì về nước — khiến mọi sai lầm đều có thể trở thành kết thúc của một hành trình.
Colombia: Tự tin trên đà thăng tiến
Những gì Colombia thể hiện trong giai đoạn vừa qua đủ để tạo ra sự lạc quan thực sự. Với 2 trận thắng và 1 trận hòa trong 3 trận gần nhất, đội bóng Nam Mỹ này đang sở hữu mạch phong độ ổn định và chưa nếm mùi thất bại.
Sự nhất quán đó là nền tảng quan trọng khi bước vào một trận đấu mà áp lực tâm lý không kém gì áp lực chiến thuật. Colombia có thể thi đấu với sự tự tin của một đội biết mình đang đi đúng hướng.
Ghana: Cần tìm lại sự ổn định
Ngược lại, Ghana đến với trận đấu này trong trạng thái tâm lý phức tạp hơn. Phong độ gần nhất của Những Ngôi sao Đen ghi nhận 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua — một bức tranh thiếu nhất quán mà ban huấn luyện chắc chắn phải giải quyết trước giờ bóng lăn.
Tuy nhiên, bóng đá loại trực tiếp có quy luật riêng của nó. Phong độ vòng bảng không phải lúc nào cũng là thước đo chính xác cho khả năng của một đội khi đứng trước ranh giới sống còn. Ghana từng chứng minh họ có thể vươn lên trong những thời điểm quyết định nhất.
Nhận định
Colombia đang ở thế có lợi hơn khi bước vào trận đấu này nhờ phong độ ổn định và tâm lý tốt. Đội bóng Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ kiểm soát nhịp trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.
Dù vậy, Ghana không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt trong bối cảnh một trận đấu loại trực tiếp nơi một pha bóng đơn lẻ có thể thay đổi tất cả. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng và kịch tính đến những phút cuối cùng.
Phong độ gần đây của Colombia
- 28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)
- 24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thắng)
- 18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)
- 08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)
- 02/06/2026: Colombia 3-1 Costa Rica (Thắng)
Phong độ gần đây của Ghana
- 28/06/2026: Croatia 2-1 Ghana (Thua)
- 24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)
- 18/06/2026: Ghana 1-0 Panama (Thắng)
- 03/06/2026: Xứ Wales 1-1 Ghana (Hòa)
- 23/05/2026: Mexico 2-0 Ghana (Thua)
Bảng xếp hạng
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Colombia
|1
|7
|DWW
Phong độ và thống kê đội
Colombia (Chủ nhà)
Phong độ 5 trận gần nhất: WWD
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 2 (1 sân nhà)
- Hòa: 1 (1 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)
- Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)
Ghana (Khách)
Phong độ 5 trận gần nhất: WDL
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 3 trận
- Thắng: 1 (0 sân khách)
- Hòa: 1 (1 sân khách)
- Thua: 1 (1 sân khách)
Bàn thắng:
- Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
- Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Colombia: Không có thông tin chấn thương
Ghana: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng: Colombia
Win or draw
Tỷ lệ dự đoán:
- Chủ nhà thắng: 50%
- Hòa: 50%
- Khách thắng: 0%
Dự đoán bàn thắng:
- Chủ nhà: -1.5 bàn
- Khách: -1.5 bàn
Lời khuyên: Combo Double chance : Colombia or draw and -3.5 goals
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)