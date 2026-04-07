Colombia 1-0 Ghana: Colombia giành chiến thắng Colombia bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ ấn tượng khi chưa để thua trong 3 trận gần nhất, trong khi Ghana phải tìm lại sự ổn định sau kết quả không đều.

Colombia 1 - 0 Ghana Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Colombia tiếp đón Ghana.

8' Thay người Phút 8' (Colombia): L. Suarez vào sân thay J. Cordoba.

12' Thẻ vàng Phút 12': J. Arias (Colombia) nhận thẻ vàng (Tripping).

13' Thay người Phút 13' (Ghana): A. Seidu vào sân thay M. Senaya.

14' BÀN THẮNG! Colombia (1-0) Phút 14': J. Arias (Colombia) lập công (kiến tạo: L. Suarez). Tỷ số: 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Colombia): R. Rios vào sân thay J. Rodriguez.

49' Thẻ vàng Phút 49': C. Yirenkyi (Ghana) nhận thẻ vàng (Holding).

56' VAR Phút 56': Goal Disallowed - offside — L. Diaz (Colombia).

62' Thay người Phút 62' (Ghana): I. Fatawu vào sân thay I. Williams.

62' Thay người Phút 62' (Ghana): E. Owusu vào sân thay K. Sibo.

66' Thẻ vàng Phút 66': I. Fatawu (Ghana) nhận thẻ vàng (Unsportsmanlike conduct).

73' Thay người Phút 73' (Colombia): J. Quintero vào sân thay J. Arias.

76' Thẻ vàng Phút 76': A. Seidu (Ghana) nhận thẻ vàng (Tripping).

78' Thẻ vàng Phút 78': R. Rios (Colombia) nhận thẻ vàng (Tripping).

79' Thay người Phút 79' (Ghana): E. Nuamah vào sân thay J. Ayew.

79' Thay người Phút 79' (Ghana): P. Adu vào sân thay C. Yirenkyi.

90' Thay người Phút 90' (Colombia): J. Campaz vào sân thay L. Diaz.

KT Kết thúc: Colombia 1-0 Ghana Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 10:35 04/07/2026

Cập nhật đội hình lúc 07:55 04/07/2026

Đội hình chính thức

Colombia

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Nestor Lorenzo

Đội hình xuất phát:

12. Camilo Vargas (G)

2. Daniel Muñoz (D)

23. Davinson Sánchez (D)

3. Jhon Lucumí (D)

17. Johan Mojica (D)

11. Jhon Arias (M)

16. Jefferson Lerma (M)

14. Gustavo Puerta (M)

10. James Rodríguez (F)

9. Jhon Córdoba (F)

7. Luis Díaz (F)

Dự bị:

1. David Ospina

24. Álvaro Montero

4. Santiago Arias

13. Yerry Mina

18. Willer Ditta

22. Deiver Machado

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

8. Jorge Carrascal

15. Juan Portilla

20. Juan Fernando Quintero

21. Jaminton Campaz

26. Andrés Gómez

19. Cucho Hernández

25. Luis Javier Suárez

Ghana

Sơ đồ: 4-1-4-1

HLV: Carlos Queiroz

Đội hình xuất phát:

1. Lawrence Ati Zigi (G)

26. Marvin Senaya (D)

23. Derrick Luckassen (D)

18. Jerome Opoku (D)

14. Gideon Mensah (D)

5. Thomas Partey (M)

19. Iñaki Williams (M)

3. Caleb Yirenkyi (M)

8. Kwasi Sibo (M)

11. Antoine Semenyo (M)

9. Jordan Ayew (F)

Dự bị:

12. Joseph Anang

16. Benjamin Asare

2. Alidu Seidu

4. Jonas Adjei Adjetey

6. Abdul Mumin

17. Rahman Baba

21. Kojo Peprah Oppong

15. Elisha Owusu

7. Abdul Fatawu Issahaku

13. Christopher Baah

20. Augustine Boakye

10. Brandon Thomas-Asante

22. Kamaldeen Sulemana

24. Ernest Nuamah

25. Prince Kwabena Adu

04:30 ngày 04/07/2026 - Vòng 1/16 World Cup 2026

Arrowhead Stadium sẽ là nơi chứng kiến cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Colombia và Ghana tại vòng 1/16 World Cup 2026. Đây là trận đấu loại trực tiếp — thắng thì đi tiếp, thua thì về nước — khiến mọi sai lầm đều có thể trở thành kết thúc của một hành trình.

Colombia: Tự tin trên đà thăng tiến

Những gì Colombia thể hiện trong giai đoạn vừa qua đủ để tạo ra sự lạc quan thực sự. Với 2 trận thắng và 1 trận hòa trong 3 trận gần nhất, đội bóng Nam Mỹ này đang sở hữu mạch phong độ ổn định và chưa nếm mùi thất bại.

Sự nhất quán đó là nền tảng quan trọng khi bước vào một trận đấu mà áp lực tâm lý không kém gì áp lực chiến thuật. Colombia có thể thi đấu với sự tự tin của một đội biết mình đang đi đúng hướng.

Ghana: Cần tìm lại sự ổn định

Ngược lại, Ghana đến với trận đấu này trong trạng thái tâm lý phức tạp hơn. Phong độ gần nhất của Những Ngôi sao Đen ghi nhận 1 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua — một bức tranh thiếu nhất quán mà ban huấn luyện chắc chắn phải giải quyết trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, bóng đá loại trực tiếp có quy luật riêng của nó. Phong độ vòng bảng không phải lúc nào cũng là thước đo chính xác cho khả năng của một đội khi đứng trước ranh giới sống còn. Ghana từng chứng minh họ có thể vươn lên trong những thời điểm quyết định nhất.

Nhận định

Colombia đang ở thế có lợi hơn khi bước vào trận đấu này nhờ phong độ ổn định và tâm lý tốt. Đội bóng Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ kiểm soát nhịp trận và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn.

Dù vậy, Ghana không phải đối thủ dễ bị khuất phục, đặc biệt trong bối cảnh một trận đấu loại trực tiếp nơi một pha bóng đơn lẻ có thể thay đổi tất cả. Trận đấu hứa hẹn căng thẳng và kịch tính đến những phút cuối cùng.

Phong độ gần đây của Colombia

28/06/2026: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha (Hòa)

24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thắng)

18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)

08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)

02/06/2026: Colombia 3-1 Costa Rica (Thắng)

Phong độ gần đây của Ghana

28/06/2026: Croatia 2-1 Ghana (Thua)

24/06/2026: Anh 0-0 Ghana (Hòa)

18/06/2026: Ghana 1-0 Panama (Thắng)

03/06/2026: Xứ Wales 1-1 Ghana (Hòa)

23/05/2026: Mexico 2-0 Ghana (Thua)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Colombia 1 7 DWW

Phong độ và thống kê đội

Colombia (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WWD

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 1 (1 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 1.3 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.3 bàn/trận)

Ghana (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: WDL

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 3 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (1 sân khách)

Thua: 1 (1 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Thủng lưới: 2 bàn (TB: 0.7 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Colombia: Không có thông tin chấn thương

Ghana: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Colombia

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 50%

Hòa: 50%

Khách thắng: 0%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -1.5 bàn

Khách: -1.5 bàn

Lời khuyên: Combo Double chance : Colombia or draw and -3.5 goals