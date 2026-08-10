Como chiêu mộ Trevoh Chalobah từ Chelsea với giá 36 triệu euro cùng bản hợp đồng tới năm 2031 Trung vệ Trevoh Chalobah chính thức gia nhập Como từ Chelsea với mức phí 36 triệu euro, ký hợp đồng tới năm 2031 dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas.

Đội bóng nước Ý Como vừa tạo nên cột mốc quan trọng trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức chiêu mộ trung vệ Trevoh Chalobah từ Chelsea. Sự xuất hiện của ngôi sao 27 tuổi không chỉ bổ sung nhân sự chất lượng cho hàng phòng ngự mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng vươn tầm của HLV Cesc Fabregas.

Trevoh Chalobah chính thức cập bến Como. Ảnh: Como FC.

Để có được chữ ký của tuyển thủ Anh, Como chấp nhận bỏ ra khoản phí chuyển nhượng 30 triệu euro cố định kèm 6 triệu euro phụ phí. Bên cạnh đó, hợp đồng còn bao gồm điều khoản chia sẻ lợi nhuận cho Chelsea trong trường hợp cầu thủ này chuyển nhượng sang câu lạc bộ khác trong tương lai. Bản hợp đồng có thời hạn kéo dài 5 năm, giữ Chalobah ở lại Ý cho tới mùa hè năm 2031.

Mảnh ghép chiến thuật lý tưởng của HLV Cesc Fabregas

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cesc Fabregas, Como đang từng bước xây dựng một triết lý bóng đá hiện đại, ưu tiên khả năng kiểm soát và triển khai bóng chủ động từ tuyến dưới. Ở độ tuổi 27, Chalobah đáp ứng trọn vẹn các tiêu chí khắt khe cho vị trí trung vệ lệch hoặc trung vệ thòng nhờ thể hình lý tưởng, tốc độ ấn tượng và tư duy chơi bóng điềm tĩnh.

Đánh giá về tân binh chiến lược này, HLV Cesc Fabregas khẳng định Chalobah là thương vụ mang tính biểu tượng cho cấp độ tham vọng của câu lạc bộ. Cựu tiền vệ lừng danh chia sẻ rằng Chalobah không chỉ mang lại sức mạnh, tốc độ và cá tính phòng ngự mà còn sở hữu phẩm chất kỹ thuật cần thiết để xây dựng lối chơi từ sân nhà, đồng thời đóng vai trò một thủ lĩnh nâng tầm toàn đội.

Hành trình trui rèn bản lĩnh từ học viện Chelsea

Gia nhập học viện Chelsea từ năm 8 tuổi, Chalobah đã trải qua quá trình rèn luyện bền bỉ trước khi khẳng định chỗ đứng ở đội một. Sau những khoảng thời gian tích lũy kinh nghiệm dưới dạng cho mượn tại Ipswich Town, Huddersfield Town và Lorient, anh chính thức ra mắt The Blues ở trận tranh Siêu cúp châu Âu 2021 và góp công giúp đội nhà nâng cúp.

Sau hơn 150 lần ra sân cho Chelsea ở cả đấu trường quốc nội lẫn cúp châu Âu, bộ sưu tập danh hiệu của trung vệ này bao gồm 1 Siêu cúp châu Âu, 2 FIFA Club World Cup và 1 UEFA Conference League. Ở cấp độ quốc tế, Chalobah ra mắt Đội tuyển quốc gia Anh vào năm 2025 và là thành viên trụ cột trong đội hình giành vị trí thứ ba tại FIFA World Cup 2026.

Tầm nhìn dài hạn và khát vọng làm nên lịch sử

Việc ký kết hợp đồng dài hạn đến năm 2031 cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của ban lãnh đạo Como vào năng lực của Chalobah. Tái hợp cùng HLV Fabregas trên một cương vị mới, Chalobah bày tỏ sự tự hào khi gia nhập một dự án thể thao giàu tham vọng và khẳng định sẽ cống hiến tối đa để cùng đội bóng tạo nên những cột mốc lịch sử mới.