Cơn đau đầu chiến thuật của HLV Kim Sang-sik: Chọn Đình Bắc hay Nguyễn Tài Lộc? Cú hat-trick của Đình Bắc và sự trở lại của Nguyễn Tài Lộc đặt HLV Kim Sang-sik trước lựa chọn nhân sự hóc búa cho trận gặp Singapore tại ASEAN Cup 2026.

Thắng lợi hủy diệt 7-0 trước Timor Leste tại ASEAN Cup 2026 tưởng chừng mang lại niềm vui trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam. Dẫu vậy, đằng sau cơn mưa bàn thắng trên sân Chonburi lại là một bài toán chiến thuật đầy hóc búa dành cho HLV Kim Sang-sik: giải mã vị trí của Nguyễn Đình Bắc khi ngôi sao nhập tịch Nguyễn Tài Lộc chính thức bình phục chấn thương.

Đình Bắc tỏa sáng với cú hat-trick. (Ảnh: VFF)

Màn trình diễn thượng hạng của tuổi 21

Trận ra quân tối 24/07 chứng kiến sự bùng nổ của toàn bộ hàng công "Những chiến binh sao vàng". Trong đó, Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm với cú hat-trick đẳng cấp cùng một đường kiến tạo, ẵm trọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ở tuổi 21, chân sút thuộc biên chế Công an Hà Nội cho thấy sự chững chạc vượt bậc ngay trong kỳ ASEAN Cup đầu tiên, đập tan những hoài nghi về tính ổn định của một tài năng trẻ.

Bên cạnh Đình Bắc, các nhân tố còn lại đều để lại dấu ấn đậm nét. Nguyễn Xuân Son tiếp tục thể hiện bản năng sát thủ với một pha lập công, trong khi Đỗ Hoàng Hên chứng minh đẳng cấp của cầu thủ in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất V-League mùa trước bằng một cú đúp. Sự nhịp nhàng giữa bộ đôi này cùng hai nhà tổ chức Quang Hải và Hoàng Đức giúp hàng công Việt Nam vận hành linh hoạt và biến ảo.

Bài toán Nguyễn Tài Lộc: Đẳng cấp và sự đánh đổi

Nỗi lo duy nhất với HLV Kim Sang-sik hiện tại nằm ở sự chật chội trên hàng công khi Nguyễn Tài Lộc hồi phục chấn thương viêm cơ. Ngôi sao gốc Brazil thuộc biên chế CLB Ninh Bình dự kiến tái xuất ở cuộc đối đầu với Singapore lúc 20h00 tối Thứ Sáu ngày 31/07 trên sân Mỹ Đình. Với tư cách một ngôi sao lớn, Tài Lộc khó chấp nhận viễn cảnh ngồi dự bị, nhưng cất Đình Bắc trên ghế dự bị lúc này lại là quyết định tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nguyễn Tài Lộc sắp trở lại sau chấn thương. (Ảnh: VFF)

Về mặt lối chơi, Tài Lộc là mẫu tiền vệ tấn công thích nhô cao và xâm nhập vòng cấm, sở hữu thói quen di chuyển tương đồng với Quang Hải và Hoàng Đức. Việc xếp anh đá chính có thể giúp đội tuyển sở hữu tuyến giữa đầy sáng tạo, nhưng lại thiếu đi một "máy quét" thực thụ để thu hồi bóng và bảo vệ hàng phòng ngự. Trái lại, nếu đẩy Tài Lộc lên đá tiền đạo cánh, nhà cầm quân người Hàn Quốc buộc phải hy sinh một trong hai nhân tố đang có phong độ cực cao là Đình Bắc hoặc Hoàng Hên.

Nước đi thử nghiệm và thử thách bảo vệ chuỗi bất bại

Để tìm lối ra cho bài toán nhân sự, HLV Kim Sang-sik từng thử nghiệm một phương án mang tính đột phá trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc: kéo Đình Bắc xuống thi đấu ở vai trò wing-back (hậu vệ biên tấn công) trong sơ đồ 3 trung vệ. Dù khả năng phòng ngự không phải điểm mạnh nhất, tốc độ cùng nền tảng thể lực dồi dào của ngôi sao 21 tuổi có thể giúp Việt Nam duy trì cự ly đội hình và áp lực tầm cao liên tục.

Trận chiến với Singapore trên sân Mỹ Đình sắp tới sẽ là lời giải rõ ràng nhất cho triết lý cầm quân của HLV Kim Sang-sik. Việc sở hữu một dàn nhân sự chiều sâu là "cơn đau đầu dễ chịu", nhưng đòi hỏi quyết định đủ táo bạo để duy trì mạch 19 trận bất bại liên tiếp của đội tuyển Việt Nam.