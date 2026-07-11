Thơ Con ơi lắng khúc biển khơi Ba viết bài thơ cho con / Câu chuyện về miền biển giã...

Ba viết bài thơ cho con

Câu chuyện về miền biển giã

Ba phần tư trên quả đất này

Là đại dương xanh điệp màu mây

Mỗi ngày qua đi

Ta nhận ân tình từ biển

Hạt muối mặn mòi

Sản vật khơi xa

Bao đời ngư phủ diêm dân

Phơi mình trên biển

Gió lộng ầm ào sóng cả trùng dương

Gọt mồ hôi rơi chát mặn đời người con ạ

Trước khi có lối con đi có nơi con ở

Chỉ một màu biển bạc bao la

Trái đất hiện tồn sinh ra từ biển

Đất liền cho tới đảo xa

Tổ tiên dựng cửa làm nhà

Mà nên hình dáng ơi à... quê hương

Thương đời ngư phủ bao năm

Nghe sóng đếm sao nhớ về đất mẹ

Những chuyến hải hành như thể

Phận người mỏng manh tấm ván con thuyền

Biết bao bà mẹ bồng con duỗi mắt vào đêm

Mỗi ngư dân một cột mốc tít tắp khơi xa

Lấy tàu làm nhà, biển là quê hương

Vạch đường cung chủ quyền đất nước

Con phải biết nghiêng mình trước đức hy sinh

Ba đưa con về biển giã

Học bài muối mặn cá tôm

Đất nước ba phần tư biển cả

Để yêu từng con sóng nhỏ quê hương.