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    Con ơi lắng khúc biển khơi

    Hồ Xuân Trung . 11/07/2026 05:07

    Ba viết bài thơ cho con / Câu chuyện về miền biển giã...

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    Ba viết bài thơ cho con

    Câu chuyện về miền biển giã

    Ba phần tư trên quả đất này

    Là đại dương xanh điệp màu mây

    Mỗi ngày qua đi

    Ta nhận ân tình từ biển

    Hạt muối mặn mòi

    Sản vật khơi xa

    Bao đời ngư phủ diêm dân

    Phơi mình trên biển

    Gió lộng ầm ào sóng cả trùng dương

    Gọt mồ hôi rơi chát mặn đời người con ạ

    Trước khi có lối con đi có nơi con ở

    Chỉ một màu biển bạc bao la

    Trái đất hiện tồn sinh ra từ biển

    Đất liền cho tới đảo xa

    Tổ tiên dựng cửa làm nhà

    Mà nên hình dáng ơi à... quê hương

    Thương đời ngư phủ bao năm

    Nghe sóng đếm sao nhớ về đất mẹ

    Những chuyến hải hành như thể

    Phận người mỏng manh tấm ván con thuyền

    Biết bao bà mẹ bồng con duỗi mắt vào đêm

    Mỗi ngư dân một cột mốc tít tắp khơi xa

    Lấy tàu làm nhà, biển là quê hương

    Vạch đường cung chủ quyền đất nước

    Con phải biết nghiêng mình trước đức hy sinh

    Ba đưa con về biển giã

    Học bài muối mặn cá tôm

    Đất nước ba phần tư biển cả

    Để yêu từng con sóng nhỏ quê hương.

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      Con ơi lắng khúc biển khơi
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