Con ơi lắng khúc biển khơi
Ba viết bài thơ cho con / Câu chuyện về miền biển giã...
Ba viết bài thơ cho con
Câu chuyện về miền biển giã
Ba phần tư trên quả đất này
Là đại dương xanh điệp màu mây
Mỗi ngày qua đi
Ta nhận ân tình từ biển
Hạt muối mặn mòi
Sản vật khơi xa
Bao đời ngư phủ diêm dân
Phơi mình trên biển
Gió lộng ầm ào sóng cả trùng dương
Gọt mồ hôi rơi chát mặn đời người con ạ
Trước khi có lối con đi có nơi con ở
Chỉ một màu biển bạc bao la
Trái đất hiện tồn sinh ra từ biển
Đất liền cho tới đảo xa
Tổ tiên dựng cửa làm nhà
Mà nên hình dáng ơi à... quê hương
Thương đời ngư phủ bao năm
Nghe sóng đếm sao nhớ về đất mẹ
Những chuyến hải hành như thể
Phận người mỏng manh tấm ván con thuyền
Biết bao bà mẹ bồng con duỗi mắt vào đêm
Mỗi ngư dân một cột mốc tít tắp khơi xa
Lấy tàu làm nhà, biển là quê hương
Vạch đường cung chủ quyền đất nước
Con phải biết nghiêng mình trước đức hy sinh
Ba đưa con về biển giã
Học bài muối mặn cá tôm
Đất nước ba phần tư biển cả
Để yêu từng con sóng nhỏ quê hương.