Cơn sốt Argentina: Vé bán kết World Cup 2026 gặp Anh đắt gấp đôi trận Pháp - Tây Ban Nha Giá vé xem Argentina thi đấu tại bán kết World Cup 2026 đã chạm ngưỡng 2.841 USD, phản ánh sức hút mãnh liệt của nhà đương kim vô địch so với các cặp đấu khác.

Thị trường vé World Cup 2026 đang chứng kiến một sự phân hóa dữ dội về giá trị thương mại giữa các cặp đấu. Trong khi cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha được coi là trận chung kết sớm về mặt chuyên môn, thì sức hút từ nhà đương kim vô địch Argentina đã đẩy giá vé trận bán kết tại thành phố Atlanta lên mức cao kỷ lục, gấp đôi so với các trận đấu cùng cấp độ.

Sức nóng kỷ lục từ cuộc đối đầu Argentina - Anh

Trận bán kết giữa Argentina và Anh tại thành phố Atlanta đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu toàn cầu. Theo dữ liệu mới nhất từ TicketData.com tính đến trưa thứ Hai, mức giá vào cửa thấp nhất để theo dõi trực tiếp màn so tài này đã chạm mốc 2.841 USD (khoảng 74,5 triệu VNĐ). Đây là một con số gây sốc, đánh dấu mức tăng trưởng 34% chỉ trong vòng 72 giờ.

Khán giả Argentina cổ vũ nhiệt tình có tiếng tại World Cup. Ảnh: Getty.

Thị trường vé cho trận đấu này biến động liên tục như một biểu đồ chứng khoán. Sau khi leo thang lên mức 2.966 USD vào ngày thứ Bảy, giá vé có nhịp giảm nhẹ xuống 2.537 USD vào sáng Chủ nhật trước khi bật tăng mạnh mẽ trở lại. Sự cuồng nhiệt này không chỉ đến từ danh tiếng của hai đội tuyển mà còn xuất phát từ yếu tố địa phương. Thành phố Atlanta, nơi đặt đại bản doanh của câu lạc bộ Atlanta United FC, sở hữu cộng đồng người hâm mộ Argentina vô cùng đông đảo. Đặc biệt, việc cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Argentina - ông Gerardo "Tata" Martino - vừa tiếp quản ghế nóng tại đội bóng này vào tháng 11 càng khiến cơn sốt bóng đá Nam Mỹ tại đây trở nên rực lửa hơn bao giờ hết.

Sự tương phản kỳ lạ tại Dallas

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí sục sôi và đắt đỏ tại Atlanta, trận bán kết diễn ra tại thành phố Dallas lại ghi nhận mức giá "dễ thở" hơn rất nhiều. Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Pháp - ứng viên vô địch số một theo thuật toán của Opta - và đội tuyển Tây Ban Nha hiện chỉ có giá vé vào cửa thấp nhất là 1.325 USD.

Điều này gây bất ngờ cho giới chuyên gia bởi Tây Ban Nha từng giữ vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng sức mạnh trong suốt giai đoạn chuẩn bị giải đấu. Hiện tại, giá vé của trận cầu đỉnh cao này đã giảm 26% trong ba ngày qua và chưa bằng một nửa so với sức nóng mà Lionel Messi và các đồng đội tạo ra ở cặp đấu còn lại.

Biến động giá vé trận chung kết và tranh hạng ba

Không chỉ các trận bán kết, thị trường vé cho những chặng đua cuối cùng tại Mỹ cũng ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý. Trận tranh hạng ba dự kiến tổ chức tại thành phố Miami hiện có mức giá sàn là 1.543 USD, cao hơn cả trận bán kết tại Dallas.

Đối với trận chung kết diễn ra tại sân vận động New York New Jersey, giá vé để góp mặt trong thời khắc lịch sử này đang được giữ ở mức 6.760 USD. Dù vẫn là con số khổng lồ, nhưng mức giá này đã hạ nhiệt đáng kể so với những dự báo trước đó. Thực tế, giá vé chung kết từng đạt đỉnh 13.650 USD vào tháng 10 năm ngoái và duy trì ở mức gần 10.000 USD vào đầu tháng 7 vừa qua.

Nhìn chung, xu hướng thị trường cho thấy người hâm mộ sẵn sàng chi trả những khoản tiền kỷ lục để được tận mắt chứng kiến Argentina thi đấu. Sức hút thương mại của Albiceleste tại Bắc Mỹ đang vượt xa mọi tính toán chuyên môn thuần túy, tạo nên một cơn sốt vé chưa từng có trong lịch sử các kỳ World Cup.