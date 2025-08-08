Pháp luật Công an các xã quản lý chặt địa bàn, không để bị động, bất ngờ Đó là chỉ đạo của Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, chủ trì buổi làm việc với công an các xã: Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập và xã D’Ran.

Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc chỉ đạo tại buổi làm việc

Ngày 8/8, Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc với công an các xã: Đơn Dương, Ka Đô, Quảng Lập và xã D’Ran nhằm đánh giá kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 và sau hơn một tháng triển khai mô hình tổ chức bộ máy công an 2 cấp kể từ ngày 1/7/2025. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Tại buổi làm việc, công an các xã đã báo cáo với Công an tỉnh về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, kết quả các mặt công tác thời gian qua, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở cần được quan tâm tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của công an các xã trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu công an cấp xã thời gian tới cần quán triệt nghiêm chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, cụ thể hóa thành giải pháp, lộ trình rõ ràng, chuyển đổi tư duy và phương pháp tổ chức thực hiện, xóa bỏ tư tưởng hành chính hóa, chủ động nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn và đối tượng, không để bị động, bất ngờ; phát huy vai trò người đứng đầu, bám sát cơ sở, nâng cao hiệu quả nghiệp vụ.

Đồng thời, tập trung tấn công, trấn áp mạnh tội phạm, quản lý địa bàn trọng điểm, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và các sự kiện lớn của đất nước…

Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm chỉ huy, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh thiếu sót, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, quản lý cán bộ và thực hiện nghiêm quy định cung cấp thông tin, nhất là đối với vụ việc phức tạp, nhạy cảm; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Thượng tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an cấp xã trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp, hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác, không để bị động, bất ngờ.