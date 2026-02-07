Công an Hà Nội khởi tố vụ buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất trị giá hơn 11 tỷ đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa triệt phá đường dây buôn lậu nông sản quy mô lớn, khởi tố 3 bị can liên quan đến hành vi nhập lậu quả việt quất tươi để bán cho các siêu thị.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng về tội Buôn lậu. Các đối tượng bị xử lý gồm Dương Thế Mạnh, Tạ Vĩnh Quý và Dương Minh Công.

Triệt phá đường dây buôn lậu nông sản xuyên biên giới

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 3/2026, Dương Thế Mạnh đã tổ chức nhập lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành, tỉnh Lào Cai. Tổng khối lượng hàng hóa trong đợt này là 5.574kg, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định từ đầu năm 2026 đến nay, Mạnh còn tổ chức nhập lậu số lượng lớn mặt hàng này qua cửa khẩu quốc tế Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Tổng khối lượng việt quất tươi nhập lậu qua ngả này lên tới 13.086kg.

Đối tượng Dương Thế Mạnh.

Thủ đoạn đưa hàng lậu vào các chuỗi cửa hàng và siêu thị

Để tiêu thụ số hàng lậu, các đối tượng đã móc nối và cung cấp sản phẩm cho các chuỗi cửa hàng, siêu thị lớn. Giá thu mua hàng lậu dao động từ 300.000 đến 480.000 đồng/kg, sau đó được bán lại với giá từ 500.000 đến 700.000 đồng/kg. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm trong giai đoạn này được xác định là hơn 9,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định đây là đường dây nhập lậu quả việt quất lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện. Hành vi của các đối tượng không chỉ vi phạm quy định về quản lý hoạt động xuất nhập khẩu mà còn gây ảnh hưởng đến thị trường nông sản trong nước.

Hiện nay, Cơ quan điều tra Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các mắt xích liên quan trong đường dây này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.