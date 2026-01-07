Công an Hà Nội thông báo điều chỉnh lịch sát hạch lái xe tháng 7/2026 Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo mới về việc điều chỉnh thời gian và kế hoạch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố trong tháng 7/2026.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội thông báo điều chỉnh lịch tổ chức sát hạch để cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố trong tháng 7/2026. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo công tác quản lý, đào tạo và sát hạch lái xe được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Lịch sát hạch chi tiết tại các cơ sở trên địa bàn thành phố

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, lịch sát hạch tại các trung tâm và cơ sở đào tạo lái xe đã có sự thay đổi cụ thể về mốc thời gian. Người dân và các học viên cần theo dõi sát sao bảng danh sách điều chỉnh để chủ động trong việc sắp xếp lộ trình và thực hiện các bước kiểm tra theo đúng quy định.

Thông báo điều chỉnh lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố Hà Nội tháng 7/2026.

Dưới đây là chi tiết các đợt sát hạch đã được điều chỉnh, bao gồm thời gian tập trung, loại hình sát hạch và danh sách các đơn vị liên quan:

Lưu ý quan trọng cho thí sinh

Cơ quan chức năng lưu ý các thí sinh tham dự kỳ sát hạch cần mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ và có mặt đúng thời gian quy định tại địa điểm thi. Việc chấp hành nghiêm túc nội quy sát hạch là điều kiện bắt buộc để đảm bảo tính minh bạch và công bằng của kỳ thi.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh những thay đổi mới do yếu tố khách quan hoặc chỉ đạo từ cấp trên, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục cập nhật và thông báo sớm nhất đến người dân. Các cá nhân có nhu cầu cần thường xuyên theo dõi thông tin trên các kênh chính thống của Công an thành phố để tránh nhầm lẫn.