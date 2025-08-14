Chính trị Công an Lâm Đồng - 80 năm viết tiếp trang sử vẻ vang 80 năm xây dựng, trưởng thành, Công an Lâm Đồng luôn kiên định mục tiêu vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Truyền thống kiên trung

Lâm Đồng - vùng đất anh hùng, hội tụ nhiều dân tộc, giữ vị trí chiến lược đặc biệt về quốc phòng - an ninh. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giữa núi rừng hiểm trở, lực lượng công an nhân dân đã không quản hiểm nguy, bí mật cắm sâu trong lòng địch, xây dựng cơ sở cách mạng, bảo vệ cán bộ, duy trì phong trào đấu tranh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Công an Lâm Đồng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Sau ngày giải phóng 30/4/1975, giữa muôn vàn khó khăn của hậu chiến, Công an tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng ổn định tổ chức, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng chính quyền cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự, truy quét phản động, lập lại trật tự xã hội, bảo vệ cuộc sống yên bình cho Nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ kiên cường bám địa bàn, vượt thiếu thốn về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị để hoàn thành nhiệm vụ.

Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Các thế lực phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết. Lực lượng Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang tổ chức nhiều đợt tấn công, truy quét, triệt phá tổ chức phản động, giữ vững an ninh chính trị.

Song song với đó, tội phạm hình sự nguy hiểm, buôn bán ma túy, trộm cắp… gia tăng, nhất là tại vùng biên, nông trường, khu vực dân di cư tự do. Nhiều chuyên án lớn đã để lại dấu ấn: ngăn chặn người vượt biên trái phép; chống biệt kích xâm nhập; triệt phá tổ chức Fulro ở Bình Thuận và Lâm Đồng; phá đường dây sản xuất, buôn bán xăng dầu giả quy mô lớn tại Đắk Nông; bóc gỡ đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng xuyên quốc gia tại Lâm Đồng (cũ).

Không chỉ chiến đấu, Công an Lâm Đồng còn sát cánh cùng Nhân dân. Trong thời kỳ dân di cư lập nghiệp, các chiến sĩ giúp dân dựng nhà, khai rẫy, dẫn nước về bản, tổ chức họp dân tuyên truyền pháp luật, xây dựng đời sống mới. Ở vùng sâu, vùng xa, họ làm thầy giáo, cán bộ y tế, hòa giải viên, vận động dân bỏ hủ tục, bài trừ mê tín, giữ gìn nếp sống văn minh.



Vững mạnh toàn diện

Bước vào thời kỳ đổi mới, Công an Lâm Đồng chủ động nắm chắc tình hình, kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại, từ thủ đoạn truyền thống đến phương thức mới trên không gian mạng. Lực lượng triển khai nhiều kế hoạch, chuyên đề quy mô lớn, kết hợp tấn công mạnh mẽ với phòng ngừa từ sớm.

Việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào phòng, chống tội phạm giúp nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện, xử lý vụ việc. Nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm bị triệt phá; tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao được phát hiện, xử lý kịp thời; tỷ lệ điều tra khám phá án luôn ở mức cao.

Thiếu tướng Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quà cho con Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thường nhân dịp năm học mới

Bên cạnh đấu tranh với tội phạm, Công an tỉnh chú trọng quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, kiểm soát vũ khí, vật liệu nổ… Các thủ tục hành chính được cải tiến, rút gọn nhờ ứng dụng công nghệ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, từng bước hình thành nền tảng “chính quyền số, xã hội số” tại địa phương.

Việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ được thực hiện quyết liệt, nhiều cách làm sáng tạo giúp khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Điều này tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Cán bộ, chiến sĩ được trang bị kỹ năng công nghệ, kỹ năng truyền thông, trở thành cầu nối đưa chính sách, dịch vụ công đến gần hơn với mọi người dân.

Khát vọng cống hiến

Truyền thống 80 năm vẻ vang là động lực để thế hệ trẻ Công an Lâm Đồng giỏi chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, khát khao cống hiến. Từ thao trường huấn luyện đến điểm nóng an ninh, từ vùng sâu đến hoạt động thiện nguyện, đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh luôn xung kích đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng hành cùng dân khắc phục thiên tai, xóa đói giảm nghèo.

Lực lượng công an xã đi từng nhà, gặp từng người để tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân

Đặc biệt, xác định con người là yếu tố quyết định, Công an Lâm Đồng coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh được thực hiện thường xuyên, gắn với phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn. Bộ máy tổ chức được kiện toàn tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ đúng người, đúng việc, chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Những chiến công của lực lượng Công an Lâm Đồng qua các thời kỳ đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng hàng ngàn phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh (1985, 2010), nhiều danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương, Huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước và hàng ngàn phần thưởng khác của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh…

Xuyên suốt 80 năm, Công an Lâm Đồng đã khẳng định vai trò nòng cốt, vươn lên thành tập thể vững mạnh toàn diện, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dù phía trước còn nhiều thách thức, nhưng với nền tảng truyền thống kiên trung và khát vọng cống hiến, Công an Lâm Đồng tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng là điểm tựa của nhân dân - vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.