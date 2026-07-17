Tin mới

    Pháp luật - Đời sống

    Công an Lâm Đồng bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại sau 72 giờ gây án

    Thụy Trang - Thiện Nhân 17/07/2026 12:31

    Sau 72 giờ truy xét, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Phạm Duy Trung (37 tuổi), trú tổ dân phố Hồ Than Thở, phường Lâm Viên - Đà Lạt, đối tượng cướp giật điện thoại xảy ra giữa ban ngày tại phường Lang Biang - Đà Lạt.

    doi-tuong-pham-duy-trung-va-tang-vat(1).jpg
    Đối tượng Phạm Duy Trung và tang vật

    Trước đó, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 14/7, một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường Ankoret, phường Lang Biang - Đà Lạt bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone trị giá khoảng 30 triệu đồng rồi tẩu thoát.

    Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức truy xét. Sau 72 giờ, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ nghi phạm Phạm Duy Trung.

    doi-tuong-pham-duy-trung-va-hien-truong-gay-an-1-(1).jpg
    Đối tượng Phạm Duy Trung tại hiện trường gây án

    Tại cơ quan công an, đối tượng Trung khai do thiếu tiền tiêu xài nên chạy xe tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Sau khi chiếm đoạt điện thoại, đối tượng mang bán tại một cửa hàng điện thoại ở xã Đức Trọng.

    Hiện, cơ quan công an đã thu hồi chiếc điện thoại là tang vật của vụ án và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Pháp luật - Đời sống
      Công an Lâm Đồng bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại sau 72 giờ gây án
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO