Pháp luật - Đời sống Công an Lâm Đồng bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại sau 72 giờ gây án Sau 72 giờ truy xét, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Phạm Duy Trung (37 tuổi), trú tổ dân phố Hồ Than Thở, phường Lâm Viên - Đà Lạt, đối tượng cướp giật điện thoại xảy ra giữa ban ngày tại phường Lang Biang - Đà Lạt.

Đối tượng Phạm Duy Trung và tang vật

Trước đó, khoảng 11 giờ 55 phút ngày 14/7, một phụ nữ điều khiển xe máy trên đường Ankoret, phường Lang Biang - Đà Lạt bị một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone trị giá khoảng 30 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lang Biang - Đà Lạt đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức truy xét. Sau 72 giờ, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ nghi phạm Phạm Duy Trung.

Đối tượng Phạm Duy Trung tại hiện trường gây án

Tại cơ quan công an, đối tượng Trung khai do thiếu tiền tiêu xài nên chạy xe tìm người sơ hở để cướp giật tài sản. Sau khi chiếm đoạt điện thoại, đối tượng mang bán tại một cửa hàng điện thoại ở xã Đức Trọng.

Hiện, cơ quan công an đã thu hồi chiếc điện thoại là tang vật của vụ án và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.