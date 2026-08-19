Thời sự Công an Lâm Đồng chạy bộ chào mừng ngày truyền thống Công an nhân dân Đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đã tham gia chạy bộ nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Các tiết mục văn nghệ sôi động chào mừng lễ phát động do Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức sáng 19/8

Sáng 19/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ phát động Ngày chạy bộ nhân Kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2026) và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2026).

Hoạt động này được tổ chức tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành và hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an thuộc các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường trên địa bàn.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng tham dự lễ phát động

Lễ phát động nhằm tạo không khí thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong toàn lực lượng. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống năng động và đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Trần Quang Trung, Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tinh thần rèn luyện thể dục, thể thao được tiếp nối từ lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm.

Đại tá Trần Quang Trung, Trưởng Phòng Công tác chính trị, Công an tỉnh Lâm Đồng phát động ngày chạy bộ

Theo đó, Bác Hồ luôn coi sức khỏe là điều kiện quan trọng để mỗi người học tập, lao động và đóng góp cho đất nước. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Người đến nay vẫn là nền tảng, động lực thúc đẩy phong trào rèn luyện sức khỏe trong toàn xã hội và lực lượng Công an nhân dân.

Đối với cán bộ, chiến sĩ, rèn luyện thể chất thường xuyên giúp nâng cao sức bền, sự dẻo dai và khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Ngày chạy bộ cũng là dịp lan tỏa tinh thần chủ động rèn luyện sức khỏe đến cộng đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy bộ tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Sau phần khai mạc, các đại biểu, lãnh đạo cùng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tham gia chạy bộ quanh Quảng trường Lâm Viên. Kết thúc hành trình, cán bộ, chiến sĩ tập trung trước quảng trường tham gia chương trình “Chung tay bảo vệ môi trường”.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia chạy bộ tại lễ phát động

Hoạt động góp phần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an năng động, gần gũi và có trách nhiệm với cộng đồng.

Hoạt động chạy bộ tạo không khí thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân

