An ninh trật tự Công an Lâm Đồng chủ động giữ vững an ninh trên không gian số Lâm Đồng chủ động đấu tranh tội phạm mạng, xây dựng không gian số an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển và chuyển đổi số bền vững.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng vừa được Công an Lâm Đồng triệt phá vào cuối tháng 6/2026

Chủ động phát hiện, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao

Xác định không gian mạng là một trong những địa bàn trọng điểm cần tăng cường quản lý, thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhất là các hành vi tổ chức đánh bạc, lừa đảo, xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân.

Điển hình, cuối tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và cá cược bóng đá trực tuyến thông qua website bong88ag.com. Qua công tác trinh sát, lực lượng Công an xác định đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp nhiều tầng nấc, đối tượng tham gia ở nhiều địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, nhiều tổ công tác được triển khai đồng loạt tại Lâm Đồng, An Giang và TP. Hồ Chí Minh, bắt giữ 5 đối tượng liên quan. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng mua tài khoản quản trị thông qua ứng dụng Telegram, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để cung cấp cho người chơi cá cược bóng đá trực tuyến. Tổng số tiền giao dịch trong đường dây khoảng 5 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng yêu cầu đối tượng N.H.A mở các file dữ liệu đã chiếm đoạt.

Ngày 5/6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố một đối tượng là học sinh lớp 10 tại tỉnh Nghệ An về hành vi xâm nhập trái phép Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia và mua bán dữ liệu cá nhân. Theo kết quả điều tra, đối tượng đã lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập hệ thống, chiếm đoạt khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân của người dân trên cả nước, sau đó rao bán trên các hội, nhóm kín để thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Hai vụ án với tính chất, phương thức khác nhau nhưng đều phản ánh xu hướng tội phạm mạng ngày càng trẻ hóa, lợi dụng triệt để công nghệ và những sơ hở trong quản lý hệ thống thông tin để thực hiện hành vi phạm tội. Việc phát hiện, điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự mà còn là lời cảnh báo đối với các cơ quan, tổ chức trong việc tăng cường bảo vệ dữ liệu, khắc phục lỗ hổng bảo mật và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.

Xây dựng thế trận an ninh mạng từ cơ sở

Song song với công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, Lâm Đồng đặc biệt quan tâm xây dựng năng lực phòng ngừa, củng cố hệ thống kỹ thuật và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác bảo đảm an ninh mạng.

Công an Lâm Đồng tổ chức diễn tập xử lý các sự cố trên không gian mạng

Theo Tiểu ban Chỉ đạo An ninh mạng tỉnh, tình hình an ninh mạng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Qua rà soát, một số hệ thống thông tin còn tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật, sử dụng phần mềm phiên bản cũ, có nguy cơ bị tin tặc khai thác nếu không được khắc phục kịp thời. Công an tỉnh đã phối hợp rà soát, quản lý 168 hệ thống thông tin điện tử cấp độ 1, 2 và 3 tại các sở, ngành, địa phương. Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng tập trung duy trì hoạt động liên tục 24/7, kết nối thường xuyên với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an để tiếp nhận cảnh báo, phối hợp xử lý sự cố.

Qua vận hành, hệ thống đã ghi nhận khoảng 1.000 cảnh báo liên quan đến máy chủ, máy tính người dùng và các nguy cơ mất an toàn thông tin. Tất cả đều được phân loại, xử lý kịp thời, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng, góp phần bảo đảm hoạt động thông suốt của các hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Xác định con người là yếu tố quyết định trong công tác bảo đảm an ninh mạng, cuối tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao với sự tham gia của cán bộ các phòng nghiệp vụ và Công an 126 xã, phường, đặc khu, đồn công an trên địa bàn. Chương trình tập huấn tập trung vào các chuyên đề về xử lý tình huống phức tạp trên không gian mạng; phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao; công tác bảo đảm an ninh đối với các hội, nhóm trên mạng xã hội; kỹ năng trích xuất, phục hồi, phân tích dữ liệu điện tử; đồng thời cập nhật kiến thức về an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã và đang trở thành địa bàn hoạt động của nhiều loại tội phạm với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường. Vì vậy, việc thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh nghề nghiệp và khả năng làm chủ công nghệ của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng mới để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác; đồng thời tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở trong phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin ngay từ sớm, từ xa, sẵn sàng ứng phó với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và phục vụ hiệu quả tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy công tác bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn tỉnh đang từng bước chuyển từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa, phát hiện và tấn công tội phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.