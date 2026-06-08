Thể thao 360 Công an Lâm Đồng đạt giải Ba toàn đoàn tại Hội thao Công an nhân dân năm 2026 Chiều 6/8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Công an tổ chức bế mạc Vòng chung kết Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026. Đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng xuất sắc giành giải Ba toàn đoàn.

Quang cảnh Lễ Bế mạc hội thao

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 29/7 đến ngày 6/8, thu hút 27 đội tuyển quân sự, võ thuật và 81 đội tuyển thể thao đến từ Công an các đơn vị, địa phương trong cả nước.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu chỉ đạo

Ở các nội dung quân sự, võ thuật, Đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng giành giải Nhì nội dung Chiến thuật võ thuật Công an nhân dân; giải Ba nội dung Tình huống ứng dụng võ thuật Công an nhân dân; huy chương Bạc đồng đội và huy chương Đồng cá nhân môn đối kháng gậy ngắn; huy chương Đồng nội dung bắn súng ngắn, súng tiểu liên MP5 ban đêm phối hợp.

Đại diện các đội tuyển đạt thành tích cao chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Tổ chức

Ở các môn thể thao, đội tuyển giành 3 huy chương Bạc môn chạy ứng dụng; 1 huy chương Đồng môn bơi ứng dụng; 1 huy chương Bạc môn Pickleball, cùng nhiều giải Khuyến khích ở các nội dung chạy ứng dụng, bơi ứng dụng, Pickleball và bóng đá nam 7 người.

Công an tỉnh Lâm Đồng đạt giải Ba ở nội dung tình huống ứng dụng võ thuật Công an nhân dân

Theo Ban Tổ chức, hội thao năm nay có nhiều nội dung thi đấu gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu như: đối kháng gậy ngắn, bắn súng ban đêm, bơi ứng dụng trên mặt nước mở. Qua hội thao, cán bộ, chiến sĩ có điều kiện nâng cao trình độ quân sự, võ thuật, thể lực, bản lĩnh thi đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Công an tỉnh Lâm Đồng đạt giải Nhì trong nội dung “Chiến thuật võ thuật Công an nhân dân”

Thành tích giải Ba toàn đoàn là kết quả của quá trình chuẩn bị, huấn luyện cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ, vận động viên Công an tỉnh Lâm Đồng; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.