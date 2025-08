Vì an ninh Tổ quốc Công an Lâm Đồng đạt giải Khuyến khích Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Vượt qua hàng triệu tác phẩm dự thi, nhóm tác giả đến từ Công an Lâm Đồng đã vinh dự đạt giải Khuyến khích tại Cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ trao giải

Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi được tổ chức vào sáng 5/8 tại Bảo tàng Hà Nội, với sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Lãnh đạo Bộ Công an trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích (đại diện nhóm tác giả Công an tỉnh Lâm Đồng đứng thứ 6 từ trái qua)

Cuộc thi do Bộ Công an phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Sau gần 5 tháng triển khai, Ban tổ chức đã trao 80 giải thưởng chính thức, gồm: 10 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 35 giải Khuyến khích. Đồng thời, trao nhiều giải chuyên đề cho các tác phẩm tiêu biểu.

Nhóm tác giả Công an tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an

Trong đó, Công an Lâm Đồng đã giành giải Khuyến khích với tác phẩm được đánh giá cao nhờ nội dung sâu sắc, hình thức thể hiện sáng tạo, công phu. Nhóm tác giả đạt giải gồm: Đại úy Nguyễn Văn Chiến (Phòng Kỹ thuật hình sự), Đại úy Nguyễn Văn Thắng (Phòng Công tác chính trị), Trung úy Lê Huyền Vy (Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt).

Trong khuôn khổ của chương trình, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đã cắt băng Khai mạc Triển lãm “Công an Nhân dân - 80 năm vì bình yên cuộc sống”

Cuộc thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân cả nước ôn lại chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân. Qua đó, góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại biểu tham quan, trải nghiệm nội dung trưng bày, giới thiệu của Triển lãm

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư nghiêm túc và niềm tự hào đối với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân mà các cán bộ, chiến sĩ trẻ Công an tỉnh Lâm Đồng thể hiện qua từng trang viết. Đồng thời, thể hiện sự bản lĩnh, sáng tạo và tinh thần cống hiến của thế hệ chiến sĩ công an trẻ trong thời kỳ mới.