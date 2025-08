Thời sự Công an Lâm Đồng đạt thành tích cao tại Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc Sau 2 tuần tranh tài sôi nổi, ngày 1/8, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân lần thứ VI - năm 2025 đã chính thức khép lại.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị trao cờ cho 10 Đội tuyển xuất sắc nhất tại Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc (Đại diện Đội tuyển Công an Lâm Đồng đứng thứ 5 từ trái qua)

Kết quả ở các môn thể thao trong khuôn khổ Đại hội khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần thứ IX, đội tuyển Công an Lâm Đồng thi đấu nổi bật, xuất sắc xếp hạng 6/98 đoàn tham gia với tổng cộng 8 huy chương và 2 giải khuyến khích.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp - Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị trao giải Nhì toàn đoàn Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật cho Đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng (đại diện Đội tuyển Công an Lâm Đồng đứng thứ 2 từ phải qua)

Tại Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân, Đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng xuất sắc giành giải nhì toàn đoàn, với tổng cộng 9 giải thưởng.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh tham gia bài bắn súng ngắn dành cho lãnh đạo

Trong đó, Đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp tham gia thi đấu và giành giải ba cá nhân ở nội dung bài bắn súng ngắn dành cho lãnh đạo, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển.

Thượng tá Phạm Lâm Hải Nguyên, Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện chỉ huy đội tuyển điều lệnh, võ thuật Công an Nhân dân

Những thành tích đạt được không chỉ là kết quả của sự chuẩn bị bài bản, tinh thần luyện tập nghiêm túc và nỗ lực của toàn đội mà còn là sự đồng hành trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp đồng bộ, tạo điều kiện của lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Tất cả đã góp phần vào thành tích chung của Đội tuyển Công an tỉnh trong kỳ Đại hội và Hội thi lần này.