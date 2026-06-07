Pháp luật - Đời sống Công an Lâm Đồng điều tra vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại xã Đức Linh Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" xảy ra trên địa bàn xã Đức Linh.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, rạng sáng ngày 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Đức Linh triển khai lực lượng, bất ngờ kiểm tra nhà của Nguyễn Thanh Đào (SN 1981, trú thôn Võ Xu 3, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định liên quan đến các đối tượng

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc gần 27 triệu đồng, thu giữ trên người các đối tượng hơn 16 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Tang vật liên quan

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.