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    Công an Lâm Đồng điều tra vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại xã Đức Linh

    Nguyễn Luân 06/07/2026 15:31

    Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đang làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" xảy ra trên địa bàn xã Đức Linh.

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    Hiện trường vụ việc

    Trước đó, rạng sáng ngày 30/6, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Đức Linh triển khai lực lượng, bất ngờ kiểm tra nhà của Nguyễn Thanh Đào (SN 1981, trú thôn Võ Xu 3, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng).

    Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức xóc tài xỉu thắng thua bằng tiền.

    Lâm Đồng (1)
    Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định liên quan đến các đối tượng

    Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên chiếu bạc gần 27 triệu đồng, thu giữ trên người các đối tượng hơn 16 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

    xóc tài xỉu
    Tang vật liên quan

    Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Nguyễn Luân Nguyễn Luân

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      Pháp luật - Đời sống
      Công an Lâm Đồng điều tra vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại xã Đức Linh
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