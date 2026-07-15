An ninh trật tự Công an Lâm Đồng giữ bình yên, tạo đà tăng trưởng GRDP 2 con số Lực lượng Công an Lâm Đồng đang giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, góp phần thúc đẩy Lâm Đồng tăng trưởng GRDP 2 con số.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, lực lượng Công an Lâm Đồng đang giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế

An ninh, trật tự ở Lâm Đồng tiếp tục được giữ vững

Tỉnh Lâm Đồng sau sắp xếp với địa bàn rộng, quy mô dân số lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh, lực lượng Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn.

Công tác nắm tình hình, dự báo chiến lược tiếp tục được thực hiện chủ động, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. An ninh chính trị được giữ vững, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

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Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt yêu cầu đề ra. Các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm được triển khai quyết liệt, góp phần kéo giảm tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, số vụ phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh giảm 16,21% so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra, phá án đạt 91,02%; riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,94%.

Song song đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được tăng cường. Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng hiệu quả. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố; lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Lực lượng công an tuần tra giữ vững an ninh, trật tự vào ban đêm

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tiếp tục được chú trọng. Việc triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, hướng tới xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số

Lâm Đồng đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điển hình, dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành kết nối không gian phát triển của tỉnh. Các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, khu, cụm công nghiệp, dự án năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và hàng loạt dự án đầu tư ngoài ngân sách đang được tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Song song đó, tỉnh quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng, khơi thông các nguồn lực để tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Công an tỉnh Lâm Đồng

Trong bức tranh chung đó, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự được xác định là điều kiện tiên quyết để các chương trình, dự án trọng điểm được triển khai thuận lợi, môi trường đầu tư được củng cố và các hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra ổn định.

Mới đây, tỉnh Lâm Đồng đã phát động phong trào thi đua cao điểm "180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số", huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nhằm khơi thông mọi nguồn lực phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiều năm liền

Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, 6 tháng cuối năm là giai đoạn "nước rút", với áp lực rất lớn khi toàn tỉnh phải hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số. Vì vậy, nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phải được đặt lên hàng đầu, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

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Theo Chủ tịch UBND tỉnh, chỉ khi an ninh chính trị được giữ vững mới tạo được nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Hồ Văn Mười yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong công tác tham mưu; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những "điểm nghẽn" của các dự án trọng điểm. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải bám sát địa bàn, lấy sự đồng thuận của người dân làm thước đo hiệu quả công việc, góp phần giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cùng quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong giữ vững an ninh, trật tự. Môi trường an ninh an toàn, ổn định không chỉ bảo đảm cuộc sống bình yên của Nhân dân mà còn là nền tảng quan trọng để Lâm Đồng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tạo động lực đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.