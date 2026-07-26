An ninh trật tự Công an Lâm Đồng khen thưởng đột xuất các tập thể lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án ma túy, vũ khí Công an Lâm Đồng vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định khen thưởng đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án về ma túy và vũ khí.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Đậu Xuân Bảo đã trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc nhằm động viên các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Trà, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã báo cáo kết quả đấu tranh Chuyên án 0726V. Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh cùng Công an các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh làm rõ các hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đại tá Trần Văn Trà, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh báo cáo kết quả đấu tranh chuyên án

Qua công tác đấu tranh, ngày 23/7, Ban chuyên án đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, thu giữ gần 3 kg ma túy các loại, gồm Methamphetamine, Ketamine, ma túy tổng hợp cùng nhiều loại ma túy khác; hơn 10 khẩu súng, nhiều viên đạn, dao tự chế và nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, đồng thời mở rộng làm rõ hành vi của những đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh buổi lễ

Để kịp thời biểu dương, động viên cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia đấu tranh chuyên án, Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định khen thưởng đột xuất đối với 6 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường La Gi và Công an phường Phước Hội. Mỗi tập thể được thưởng 20 triệu đồng.

Đại tá Đậu Xuân Bảo, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đậu Xuân Bảo biểu dương tinh thần chủ động, quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an cơ sở trong quá trình đấu tranh chuyên án. Đồng chí khẳng định kết quả đạt được đã thể hiện bản lĩnh, trình độ nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đại tá Đậu Xuân Bảo chỉ đạo tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét toàn bộ đường dây, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Chiến công của Ban chuyên án không chỉ góp phần ngăn chặn nguồn ma túy, vũ khí quân dụng… xâm nhập vào địa bàn tỉnh mà một lần nữa khẳng định quyết tâm, bản lĩnh và tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng nói chung và Phòng Cảnh sát hình sự nói riêng. Đây cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục lập nhiều thành tích, giữ vững an ninh, trật tự đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Một số tang vật bị tịch thu trong quá trình phá chuyên án:

Số vũ khí các đối tượng tàng trữ trái phép

Số lượng ma túy Ban chuyên án thu giữ

Số vũ khí các đối tượng tàng trữ trái phép