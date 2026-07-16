An ninh trật tự Công an Lâm Đồng ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân Chiều 16/7, Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Nghiên cứu Hạt nhân tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp và ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới.

Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Nghiên cứu Hạt nhân ký kết Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT trong tình hình mới.

Quy chế được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT đối với Viện Nghiên cứu Hạt nhân - mục tiêu trọng điểm quốc gia về khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh chuyển đổi số và tình hình an ninh mới.

Viện Nghiên cứu Hạt nhân là cơ sở nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực hạt nhân, thực hiện nhiều nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bức xạ phục vụ y tế, nông nghiệp và các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Do đặc thù hoạt động, công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại đơn vị luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo báo cáo tại hội nghị, giai đoạn 2022 - 2026, Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện Nghiên cứu Hạt nhân đã duy trì phối hợp chặt chẽ, bảo đảm ANTT, không để xảy ra vụ việc mất an ninh nghiêm trọng, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cơ sở nghiên cứu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng chỉ ra một số nội dung cần tiếp tục khắc phục như việc trao đổi, phối hợp thông tin có thời điểm chưa kịp thời; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số nơi chưa phát huy đầy đủ hiệu quả.

Trên cơ sở đó, hai đơn vị đã ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn mới, tập trung tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm ANTT tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân, góp phần bảo vệ an toàn cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.