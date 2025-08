Chính trị Công an Lâm Đồng ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Sáng 1/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9; 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai thực hiện chương trình “Tôi làm công an xã ” năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh; Công an tỉnh tham dự lễ

Các đại biểu tham dự lễ

Lễ ra quân được tổ chức đồng loạt tại trụ sở Công an tỉnh và các địa phương trên toàn tỉnh. Dự và chỉ đạo tại trụ sở Công an tỉnh có đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; tham dự còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương. Thiếu tướng Trương Minh Đương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao việc Công an tỉnh và Công an các xã, phường, đặc khu đồng loạt tổ chức ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tạo được khí thế mạnh mẽ trong toàn lực lượng Công an và tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, với mục đích là bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đảng các cấp và các ngày lễ kỷ niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, nhấn mạnh: Trước, trong và sau các dịp lễ, sự kiện lớn, dự báo hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sẽ gia tăng; mặt khác, sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng có diện tích rộng lớn, địa hình chia cắt, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức hơn cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác bảo đảm ANTT; yêu cầu đặt ra cho lực lượng Công an là phải chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện, giữ vững bình yên cho Nhân dân, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân

Phát lệnh tại Lễ ra quân, Thiếu tướng Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp ra quân tấn công, trấn áp quyết liệt, hiệu quả, “đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh” các loại tội phạm, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đặc biệt là việc chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đồng thuận, hỗ trợ lực lượng CA trong công tác đảm bảo ANTT, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện ra quân triển khai các biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao…

Lực lượng Công an tỉnh tham dự lễ ra quân

Lực lượng Công an tỉnh tham dự lễ ra quân

Quang cảnh lễ ra quân

Lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh tặng hoa động viên các đơn vị tại lễ ra quân

Cùng với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đợt cao điểm còn phát động chương trình “Tôi làm Công an xã - Hỗ trợ phong trào bình dân học vụ số” do Công an tỉnh phát động. Từ ngày 1/8 đến 1/11, 370 cán bộ chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ, Công an xã phường sẽ được điều động tăng cường thực hiện mô hình dân vận khéo “Tôi làm Công an xã” và phong trào Bình dân học vụ số; mục tiêu giúp cấp uỷ chính quyền, lực lượng cơ sở và Nhân dân về chuyển đổi số, thủ tục hành chính, công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh xuất quân, diễu hành

Ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, các cán bộ chiến sĩ sẽ hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, làm căn cước, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng số và phòng ngừa tội phạm.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh xuất quân, diễu hành

Ngoài ra, Lễ ra quân còn gắn với phong trào xây dựng môi trường sống văn minh: “Không khói thuốc lá tại nơi công cộng” và “Hạn chế còi xe không cần thiết trong đô thị”. Đây là những hành động nhỏ nhưng có sức lan tỏa lớn, thể hiện văn hóa ứng xử chuẩn mực, trách nhiệm của lực lượng Công an trong việc xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an gần gũi, gương mẫu, văn minh.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh xuất quân, diễu hành

Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 1/8 đến hết ngày 15/9/2025, đúng vào thời điểm then chốt trong công tác chuẩn bị và tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Việc đồng loạt ra quân thể hiện rõ thông điệp “Vì cuộc sống bình yên của Nhân dân”, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh xuất quân, diễu hành

Đây cũng là dịp để lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh, trật tự; thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.