Công an Lâm Đồng sẵn sàng tranh tài tại Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc”

Những ngày này, tại Thủ đô Hà Nội, Đội tuyển Công an tỉnh Lâm Đồng đang tích cực tập luyện, khẩn trương hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật, thể hiện tinh thần quyết tâm cao, sẵn sàng bước vào tranh tài tại Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) lần thứ VI.