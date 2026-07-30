Thể thao 360 Công an Lâm Đồng sẵn sàng vào chung kết Hội thao CAND Ngày 30/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đội tuyển thể thao Công an tỉnh với 195 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại TP Đà Nẵng sẵn sàng tham dự Vòng Chung kết Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao Công an nhân dân (CAND) năm 2026.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị - Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao CAND năm 2026 phát biểu chỉ đạo

Trước đó, chiều 29/7, Bộ Công an tổ chức họp chuyên môn và bốc thăm thi đấu Vòng Chung kết Hội thao. Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao, Ban Tổ chức quán triệt điều lệ, quy chế thi đấu; yêu cầu các đơn vị chấp hành nghiêm quy định, bảo đảm công bằng, khách quan, an toàn và bám sát yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu.

Chiến sĩ luyện tập, làm quen sân bãi tại Đà Nẵng

Sau khi hoàn tất kiểm tra nhân sự, cân trọng lượng theo quy định, đoàn Công an tỉnh Lâm Đồng đã bước vào tập luyện, làm quen sân bãi và điều kiện thời tiết tại TP Đà Nẵng để chuẩn bị cho các nội dung thi đấu.

Sự đồng hành thường xuyên của Thượng tá Nguyễn Văn Thắng ngay tại thao trường giúp các cán bộ an tâm chuẩn bị thi đấu

Theo kế hoạch, từ ngày 30/7, Vòng Chung kết chính thức khởi tranh với các nội dung vận động công phá, tình huống ứng dụng võ thuật và vòng bảng môn bóng đá nam 7 người.

Hội thao diễn ra đến hết ngày 7/8/2026, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8).

Đoàn thể thao, quân sự, võ thuật Công an tỉnh chụp hình lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo

Với sự chuẩn bị chu đáo, Đội tuyển thể thao Công an tỉnh Lâm Đồng sẵn sàng bước vào tranh tài, phấn đấu đạt kết quả cao tại Vòng Chung kết Hội thao Quân sự, Võ thuật và Thể thao CAND năm 2026.