Pháp luật - Đời sống Công an Lâm Đồng tăng cường quản lý, xử lý xe tự chế Trước nguy cơ mất an toàn giao thông từ xe công nông, xe tự chế và xe máy cày kéo rơ-moóc, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đang đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát phương tiện, vận động ký cam kết và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Công an Lâm Đồng tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đối với chủ sở hữu và người điều khiển xe 3 bánh, xe máy cày, xe tự chế

Đưa pháp luật đến từng chủ phương tiện

Tại nhiều khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, xe công nông, xe máy cày, máy kéo và các loại xe tự chế 3, 4 bánh vẫn được người dân sử dụng để phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp.

Tuy nhiên, không ít phương tiện đã tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu, không có đầy đủ giấy tờ hoặc không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Lâm Đồng, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an các xã, phường đã triển khai nhiều biện pháp phù hợp với từng địa bàn. Trong đó, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật được CSGT xác định là giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa vi phạm và tai nạn từ sớm.

Triển khai kế hoạch của Công an tỉnh, ngày 4/8/2026, Công an xã Đức Linh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho 296 chủ sở hữu và người điều khiển xe ba bánh, xe máy cày, xe tự chế đang hoạt động trên địa bàn.

Tại hội nghị, Công an xã đã tập trung phổ biến các quy định về điều kiện của người điều khiển; yêu cầu an toàn kỹ thuật đối với phương tiện; trách nhiệm của chủ sở hữu và những hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông.

Chủ sở hữu và người điều khiển xe 3 bánh, xe máy cày, xe tự chế ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Những lỗi vi phạm thường gặp như: sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, chở quá tải, quá số người, tự ý cải tạo phương tiện hoặc giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển cũng được phân tích cụ thể.

Qua đó, người dân được nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Công an xã Đức Linh cũng thông tin kế hoạch tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý các phương tiện không đủ điều kiện; vận động chủ phương tiện chủ động khắc phục tồn tại, không sử dụng xe tự chế, xe hết niên hạn hoặc phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật để lưu thông trên đường.

Tại xã Đam Rông 1, công tác tuyên truyền được triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng phương tiện”. Đây là địa bàn phần lớn có địa hình đồi núi, đường hẹp, nhiều đèo dốc và không ít đoạn bị hạn chế tầm nhìn. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 52% dân số; xe công nông, máy kéo, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và xe tự chế 3, 4 bánh còn được nhiều hộ dân sử dụng, nhất là vào mùa thu hoạch nông sản.

Công an xã Đam Rông 1 tuyên truyền với người điều khiển xe 3 bánh, xe máy cày, xe tự chế ký cam kết chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Từ đặc điểm thực tế, Công an xã Đam Rông 1 đã cụ thể hóa kế hoạch của Công an tỉnh, tổ chức tuyên truyền và ký cam kết đến từng hộ gia đình. Nội dung tập trung cảnh báo hậu quả tai nạn do xe tự chế, xe kéo, xe công nông, máy cày gây ra; phổ biến quy định xử lý đối với phương tiện thuộc diện bị cấm hoặc không đủ điều kiện lưu hành.

Người dân được vận động không sử dụng hoặc cho người khác thuê, mượn phương tiện để vận chuyển hành khách, hàng hóa trái quy định; không chở người trên thùng xe; không chở hàng quá tải trọng, quá kích thước; không tự ý lắp ráp, độ chế, thay đổi kết cấu xe. Với phương tiện đã bị độ chế, chủ xe được yêu cầu tháo bỏ các bộ phận lắp thêm, đưa phương tiện trở về hiện trạng ban đầu.

Công an xã cũng hướng dẫn chủ phương tiện bảo đảm hệ thống đèn chiếu sáng, dán vật liệu phản quang phía sau và trên thành, thùng xe để tăng khả năng nhận diện khi hoạt động ban đêm hoặc trong điều kiện tầm nhìn hạn chế.

Vận động kết hợp với kiểm tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm

Cùng với Công an cấp xã, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tuyên truyền, rà soát và vận động chủ phương tiện ký cam kết.

Cán bộ Trạm Cảnh sát giao thông Hàm Tân dán miếng phản quang cho xe tự chế của người dân

Tại địa bàn phụ trách, cán bộ Trạm CSGT Hàm Tân, Trạm CSGT Madaguoi và Tổ CSGT Gia Nghĩa đã phổ biến những quy định liên quan đến xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh, xe máy cày, máy kéo và xe máy cày kéo rơ-moóc.

Các buổi tuyên truyền chú trọng phân tích nguy cơ tai nạn khi phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường nông thôn, đường liên xã, liên thôn.

Thiếu tá Đinh Văn Giáp, cán bộ Trạm CSGT Hàm Tân, Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Tuyên truyền trực tiếp giúp người dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, đồng thời nhận diện đầy đủ những nguy cơ mất an toàn từ xe công nông, xe tự chế và xe máy cày kéo rơ-moóc. Mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao ý thức tự giác của chủ phương tiện, chủ động khắc phục các điều kiện không bảo đảm an toàn, qua đó phòng ngừa tai nạn giao thông ngay từ cơ sở”.

Lực lượng Công an các xã đang tăng cường công tác tuần tra, tuyên truyền đối với người điều khiển xe máy cày, xe công nông

Thực tế cho thấy, nhóm phương tiện này thường được sử dụng để vận chuyển nông sản và vật tư phục vụ sản xuất, nhưng có đặc điểm cồng kềnh, tốc độ di chuyển chậm, khả năng quan sát và cảnh báo hạn chế.

Nếu phương tiện không có đèn chiếu sáng, tín hiệu phản quang, hệ thống phanh không bảo đảm hoặc chở hàng quá tải, quá khổ, nguy cơ xảy ra tai nạn càng gia tăng, đặc biệt vào ban đêm, trên đường hẹp hoặc những đoạn đèo dốc.

Vì vậy, lực lượng CSGT yêu cầu chủ phương tiện chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm và điều kiện an toàn kỹ thuật; không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển; không đưa xe không có đầy đủ giấy tờ hoặc thuộc trường hợp không được phép lưu thông ra đường.

Việc tăng cường tuyên truyền góp phần làm giảm nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe tự chế

Sau khi được tuyên truyền, các chủ phương tiện đã ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; không điều khiển xe công nông, xe tự chế, xe máy cày, máy kéo và xe kéo rơ-moóc không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật tham gia giao thông.

Việc ký cam kết không chỉ nâng cao trách nhiệm của chủ phương tiện mà còn là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, nhắc nhở và xử lý đối với những trường hợp không chấp hành.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với Công an các xã, phường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, từng bước siết chặt quản lý xe tự chế. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa tai nạn, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn.